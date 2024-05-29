越南政府总理范明政莅临宁平省调研

工业-农业模式成功有效地转型



亲自慰问正在宁平省三叠市同交农场菠萝田里辛勤劳作的工人们并向他们赠送慰问品时，范明政对工人收入增加，物质和精神生活水平得到改善感到高兴。



范明政希望同交食品出口股份公司（DOVECO）继续加强对机械化，提高科技水平和劳动生产率，改造品种的投资力度。与此同时，继续打造品牌，开拓市场，制定原材料区开发规划，加大对基础设施建设的投资，发展大规模的生产模式；建设文化设施，改善员工的精神生活等。



参观同交食品出口股份公司在三叠市的蔬果加工场所时，范明政高兴地看到该公司70多年的创立和发展历史，该公司不断发展壮大，是国有农场向股份制企业成功有效的转型模式，生产经营有效，规模日益扩大，品牌日益得到肯定，深入参与全球供应链，员工生活日益改善，党组织和党员素质得到提高，做好社会保障工作。



范明政强调，同交食品出口股份公司取得成功充分肯定了党的方针、路线和政策和国家法律的正确性。



范明政要求该公司打造DOVECO品牌；实现产品多样化、供应链多样化和市场多样化；扩大原料区；加大对科技和创新的投资力度；向绿色、循环方向发展；协调并有效调动资金用于生产和出口投资；更好地保障劳动者的安全和社会福利。



范明政表示，国家正在集中实施“机制开放、基础设施畅通、管理智慧”三大战略突破，帮助DOVECO等企业顺利发展。



越南政府总理范明政看望慰问参加宁平省东-西路线施工项目的工人。图自越通社

加强宁平省内乃至整个地区的联通



对于宁平省东-西路线（第一期），范明政强调，东-西路线是宁平省有史以来最大的县际交通项目，连接该省和其他地区的高速公路、国道、省道、旅游区、工业区和工业集群；连接山区与沿海地区；同时，创造新的发展空间，为推动经济社会发展，提高人民生活条件做出贡献。



范明政要求有关单位确保项目施工进度、技术、美术、安全和环境卫生，关照受项目影响民众的生活，确保他们生活稳定。特别是，范明政要求宁平省职能机关必须定期监督和防止项目实施过程中出现消极和腐败现象。



另外，范明政建议宁平省和本地区各省份考虑兴建与东-西路线连接的路线，以促进经济社会发展、旅游和民间交流等。