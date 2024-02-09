越南政府总理范明政莅临各大媒体机构拜年

2月9日下午（即腊月三十），越南政府总理范明政已来到越南之声广播电台、越南通讯社和越南国家电视台等三大媒体机构视察工作部署、值班值守等情况。

* 来到越南通讯社时，越南政府总理范明政对越通社干部、记者、编辑等在辞旧迎新的喜庆日子里守岗尽责的精神给予高度赞赏。范明政高度评价越通社全体新闻工作者，尤其是在国外工作的越通社新闻工作者的努力奋斗精神。

春节是阖家团圆的日子，但他们仍愿意在远离家乡的地方过节，许多记者、编辑仍要值班值守，向党和国家提供信息，为人民服务，同时及时把握世界和地区的情况，进而做好党和国家的参谋助手，为国家的发展，维护国家独立主权和领土完整等做出重要贡献。

范明政总理走访了越通社若干下设单位，并建议越通社应注重推进数字化转型进程，因为这是客观性的需求和战略性的选择，因此需要加大对基础设施、人力资源培训等的投入力度，以科学技术为数字化转型的基础，建立更具创造性和有效性的信息渠道，为国内外读者提供丰富的信息。

范明政总理要求对外信息单位和国内信息单位要密切协调与合作，密切观察并及时报道国内外所关注的活动，新闻报道要做到客观真实公正全面和有立场有选择，为国家得发展注入强劲动力。

政府总理强调，作为拥有悠久历史的国家通讯机构，越通社应充分发挥优良传统，加强对青年一代的传统教育工作。范明政总理希望越通社将发挥优良传统，继续出色完成被交付的任务。

* 此前，越南政府总理范明政造访了越南之声广播电台。范明政总理动员越南之声广播电台全体干部、记者和编辑努力完成任务。

* 视察越南国家电视台春节值班值守情况时，范明政总理高度赞赏越南国家电视台全体干部人员的工作精神，同时要求越南国家电视台深深意识到自己的地位，优化信息报道质量，为民服务，为国家繁荣发展做出贡献。

值此之际，越南政府总理范明政向值班值守的越南之声广播电台、越南通讯社、越南国家电视台干部、记者和编辑赠送礼物。（完）