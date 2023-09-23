新闻 越南政府总理范明政离开美国前往巴西进行正式访问 23/09/2023 越通社特派记者报道，美国纽约时间9月23日凌晨，越南政府总理范明政和越南高级代表团结束赴美国出席第78届联合国大会高级别会议周及展开双边活动之旅，乘专机前往巴西，应巴西总统卢拉·达席尔瓦的邀请，从9月23日至26日对巴西进行正式访问。 过去34年，越南与巴西关系发展良好，自2007年起互为全面伙伴。目前，巴西是越南在拉美地区第一大贸易伙伴和在美洲地区的第二大贸易伙伴（仅次于美国）。2022年，双边贸易额创历史新高，达67.8亿美元。其中越南出口22.4亿美元，进口45.5亿美元。巴西目前在越南有6个投资项目，注册资本总额为383万美元。值得注意的是，作为2023年南方共同市场（MERCOSUR）轮值主席国，巴西同越南积极促进启动越南-南方共同市场自由贸易协定（FTA）谈判。除外交、经贸领域合作外，两国在国防、农业、科技、教育、培训、文化等领域也有合作机制。在多边方面，两国在许多国际问题上有着共同看法，在多边论坛上相互支持。越南政府总理范明政对巴西进行正式访问，旨在加强两国政治互信，深化各领域合作，推动两国关系落到实处，特别是在政治、外交、经济、贸易、投资、文化、教育、旅游等领域的合作关系；贯彻落实越南党的十三大对外路线。（完）