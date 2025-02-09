越南政府总理范明政督促展开广义省消除危旧房和交通基础设施项目

莅临广义省调研期间，2月9日上午，越南政府总理范明政对广义省消除危旧房项目实施情况进行实地考察，检查监督榕桔-沙黄沿海项目和北南高速公路以东边的广义-怀仁段高速公路项目施工情况。

* 范明政总理和工作代表团已前往设在已故总理之乡的范文同总理纪念区上香缅怀已故总理范文同的伟大功劳。

已故总理范文同是胡志明主席的优秀学生，是充满才华的外交官，是争取民族独立统一国家的忠诚革命战士，是祖国建设、发展与保卫事业中具有战略性愿景的领导者。

已故总理范文同的生平和事业在革命道德、敏锐的智慧、坚韧的精神、明智的领导才能和对人民的责任意识等树立了光辉的榜样。

* 值此之际，范明政总理和工作代表团已走访了慕德县德正乡的陈中坚家庭，视察广义省消除危旧房项目的实施情况。

范明政总理高度评价广义省为积极有效展开消除危旧房计划，为当地优抚家庭、贫困者建设了2100间房子。

然而，范明政总理要求，广义省呼吁当地居民、企业本着“有钱出钱，有力出力”精神，为消除危旧房计划提供支持，同全国一道，努力在2025年底完成该目标，面向越共第十四届全国代表大会、建党95周年、国庆80周年、南方解放、国家统一50周年等。

* 其后，范明政总理视察了广义省若干重要陆路项目，包括：榕桔-沙黄沿海项目和北南高速公路以东边的广义-怀仁段高速公路项目，为施工力量加油鼓劲，同时寻求措施化解项目施工过程中遇到的困难和障碍。

根据2021-2030年阶段，展望至2050年的公路网络规划，沿海高速公路全长3034公里。政治局关于北中部和中部沿海地区的第26号决议确定到2030年完成该区域各地方沿海公路全线。

榕桔-沙黄沿海高速公路全长100公里，位于全国沿海公路系统，由广义省投资建设，投资总额超过5.6万亿越盾。迄今，该项目已投入运营的路段长达32.5公里。

范明政总理建议广义省继续调动一切资源，把项目尽早投入运营，为沿海地区创建新的发展空间。

广义-平定省怀仁高速公路长达88公里，投资总额达逾20.469万亿美元，属于北南高速公路以东项目，是公共投资项目。该项目力争到2026年9月完工。

范明政总理表彰并要求承包商继续努力做好工程施工，抓紧时间推进项目按期保质进行。（完）