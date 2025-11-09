越南政府总理范明政看望慰问清化省安姜边境乡干部人民

安姜边境乡是原朗政县下属的两个未合并乡之一，是清化省偏远山区乡之一，基础设施和交通出行仍较为不便，贫困户比例较高。该乡与老挝接壤，边境线长7公里，共有1126户的5562人口。



*范明政造访安姜乡卫生院时，了解了该卫生院的组织结构、医务人员队伍、各项活动、基础设施，特别是运作过程中遇到的困难和有利条件。



范明政对当地医疗工作者在基础设施、医疗设备、药品方面面临的困难，尤其是因辖区广阔导致的出行不便表示同情，并要求，安姜乡卫生院干部和医务人员发扬越南医生传统与品质，将人民的健康和生命置于首位和重中之重；落实中央政治局关于采取一系列突破性措施，加强保护、关怀和改善人民群众健康水平的第72-NQ/TW号决议。



* 访问安姜乡公安派出所，了解其编制组织结构、基础设施及派出所干部战士的生活情况后，政府总理指出，在组织结构调整后，乡级公安派出所，特别是困难的边境地区公安力量肩负着更新、更重的任务。



范明政要求安姜乡公安派出所与乡党委、政府、祖国阵线和各团体成功建设"无毒乡"，努力建设"无犯罪乡"。同时，要秉持"为国忘身为民服务"的精神，高度关注少数民族同胞和信教群众，防止被不法分子利用、煽动破坏民族团结，确保稳定环境以促进发展。



政府总理范明政与清化省安姜边防哨所举行工作会议。图自越通社

*此前，在刚刚来到安姜边境乡的当天凌晨，政府总理范明政立即与清化省安姜边防哨所举行了工作会议。



范明政要求安姜边防哨所干部战士始终发扬"胡伯伯部队"传统，成为"战斗队伍、工作队伍、生产劳动队伍"，克服困难和挑战，发扬精神和责任感，圆满完成保卫国家边境安全和领土完整、维护边境安宁的任务；建设友好、合作、发展的边界线。（完）