越南政府总理范明政8月19日上午已视察昆嵩省都莫龙县得河乡都莫龙民族寄宿制学校，并对昆嵩省2023 – 2024学年准备工作进行检查。

据昆嵩省教育培训厅厅长的报告，2023-2024学年，该省学生总数超16万名，其中，少数民族学生近10万名，管理人员和教师队伍超1.1万名。当地教室基础设施和教学设备确实能够实现提高教育培训质量任务。目前，该省为2023-2024学年基本条件做了积极准备。

范明政在视察都莫龙民族寄宿制高校发表时强调，多年来，昆嵩省教育部门乃至昆嵩省在教育培训领域中做出许多努力，并基本达成既定目标。

范明政要求昆嵩省教育部门在2023-2024学年必须克服所有局限性和弱点，本着“以学生为中心、以学校为基础、以教师为教育培训的动力”方针继续贯彻落实好党和国家关于教育培训的机制和政策。

其中，昆嵩省应着力提高教学与学习质量，提高学生的生活技能，发展学生的“德智体美”，坚决不让社会问题进入教育环境，确保教师和学生德绝对安全，确保学生的教材充足，改善教学的基础设施。

范明政要求学生们努力锻炼与学习，激发学生的竞赛精神，保护环境卫生，增进健康，执行学校的纪律和纪律，注重发挥民族文化特色，为学生们成为家庭和社会有用人提供便利条件。

范明政还要求当地各级部门和政府注重改善各所学校，尤其是民族寄宿制学校的基础设施，重视学校管理工作，制定学校的运作标准和规定，确保教学与学习质量，制定下一阶段学生和教师的发展规划。

值此机会，政府总理范明政向都莫龙民族寄宿制学校赠送10亿越盾，用于改造与升级该学校基础设施。（完）