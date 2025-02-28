越南政府总理范明政期待中国企业将越南作为生产经营基地

2 月 28 日下午，越南政府总理范明政在河内与中国企业代表举行座谈会，评估当前形势，探讨挑战与合作机遇，推动中国企业与越南实现快速、可持续发展。

座谈会上，中国驻越大使何炜、越南中国总商会会长孙风雷及多家中国企业高度评价越南的投资和营商环境，特别是越南政府领导人对企业的支持。

中国企业代表围绕城市开发、越中铁路及河内、胡志明市城市轨道交通、高速公路、海港、可再生能源、金融、银行、电动车生产、数字基础设施、科技和航空等领域提出具体建议。

中国企业代表建议，越南政府应指示相关部门和地方政府进一步优化投资审批程序、简化行政审批、加快劳动许可证办理及优化签证政策，以提高投资效率，促进企业顺利经营。

范明政总理责成政府办公厅、计划与投资部及相关部门加强协作，遵循“五个明确”（明确责任人、明确任务、明确责任、明确时间、明确要求）原则，及时解决企业诉求，并加强监督，以推动包括中国企业在内的各类企业顺利发展，为越中全面战略合作伙伴关系添砖加瓦，造福两国人民。

范明政指出，越南经济社会正呈现全面发展态势，宏观经济稳定，有效抑制通胀，汇率和利率保持平稳，劳动力市场稳定，公共债务、外债和政府债务均在可控范围内。当前，越南的核心任务是推动经济增长，力争2025年实现8%的增长目标，为未来迈向两位数增长奠定基础。他强调，实现这一目标需要政府、企业和人民共同努力，尤其是中国企业的深度参与。

范明政表示，当前越中关系正处于高度互信的良好发展阶段，双方致力于深化合作，造福两国人民。他强调，最重要的是将两国高层领导的共识转化为具体项目和计划，并取得实际成效。

范明政建议，越中企业应成为两国领导人共识落地实施的先驱，为越中建交75周年献礼。

他强调，越南的发展方向是快速、可持续增长，同时保持宏观经济稳定，控制通胀，稳住汇率和利率，确保国家独立、主权完整，维护社会安全秩序，推动社会公平进步，不让任何人掉队。

越南正重点实施完善体制、发展基础设施、培养高质量人才三大战略突破口；优化投资营商环境；提高政府效能；推进分级放权；打击腐败和消极行为；营造公平、透明的营商环境；不将经济和民事关系刑事化；实行灵活、主动的货币政策；通过减税降费等措施实施财政政策；推动公共投资，以公共投资带动私人投资，释放一切发展资源。

此外，越南大力发展绿色经济、数字经济、循环经济、创新经济和知识经济，加快科技创新和数字化转型。

范明政重申，越南将全力支持企业发展，秉持“利益共享、风险共担”原则，确保国家、人民与企业利益平衡。他承诺，越南将保障企业的合法权益，确保政策公平、公正实施。

范明政希望中国企业将越南作为生产经营基地，重点投资数字经济、绿色经济、循环经济、知识经济和共享经济，并依法合规经营。同时，范明政鼓励中方加大高新技术转移力度，助力越南企业融入全球价值链，并扩大在半导体、人工智能、云计算、物联网、光电子、量子科技、生物技术、新材料、高端服务（尤其是数字支付）等领域的投资。

此外，范明政建议中国企业为越南提出政策建议，分享技术支持和智能治理经验，并加大在清洁能源、可再生能源、交通基础设施（铁路、机场、港口、高速公路）、工业园区、经济区、数字支付、绿色金融、双边贸易、边境经济区和智慧口岸等领域的合作。

范明政要求，越南各部委和地方政府应坚持“有解”思维，积极回应中国企业的诉求，推动具体项目落地，以提升双边经济、投资和贸易合作水平。他特别强调，越中铁路项目将成为两国合作的旗舰工程。（完）