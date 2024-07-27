越南政府总理范明政敬香缅怀英雄烈士

*范明政总理一行在太原省大慈县雄山镇7·27国家历史遗址敬香。1947年7月27日，300余名干部、部队和各阶层人民代表在这里举行集会，宣读胡伯伯关于将每年的7月27日定为荣军烈士节的信。



范明政向伟大领袖、民族解放英雄、世界文化名人——胡志明市主席和为争取祖国独立自由和人民幸福而牺牲生命的英雄烈士表达缅怀之情和感恩之心；愿团结协作，克服一切困难险阻，出色完成党、国家和人民交给的任务。





范明政前往915大队、北泰91队国家历史遗址敬香 图自越通社



*范明政建议包括太原省在内的各部门、各地方继续弘扬“饮水思源”传统美德，深刻贯彻落实越共十三大决议、书记处关于继续加强党对革命有功人员工作的领导以及革命有功人员优待条例。



继续完善和落实好对革命有功人员的政策和法律；继续研究落实适当提高社会福利和优惠待遇的水平；筹集社会资源，推动落实“知恩报恩”活动。



范明政总理强调，政府和政府总理将继续关爱有功人员的物质生活和精神生活。



范明政建议各地方、机关、单位呼吁各组织、个人通过具体行动和高度负责精神，开展更多切实活动，对为民族解放、国家统一和捍卫事业付出重大牺牲的有功人员表达感恩之情。



*当天下午，范明政前往915大队、北泰91队国家历史遗址敬香，缅怀1972年12月24日牺牲的60名烈士。（完）