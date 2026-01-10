越南政府总理范明政接受美国驻越南大使马克·纳珀辞行拜会

范明政在会见中对马克·纳珀大使在越南成功履职并取得诸多突出成就表示祝贺；对其为推动越美关系有效、稳固、深入发展所作出的积极贡献表示认可。



范明政高度评价马克·纳珀大使及美国驻越大使馆在过去四年中紧密配合，为双边关系的重要里程碑作出贡献，特别是将两国关系提升至全面战略伙伴关系水平，为两国关系迈入新发展阶段奠定了坚实基础。



范明政再次强调，越南一贯奉行独立、自主、和平、友好、合作与发展、多边化、多样化的外交路线；同时坚持“四不”国防政策。越南重视对美关系，愿进一步巩固越美全面战略伙伴关系，造福两国人民，并为地区乃至世界的和平、合作与发展做出贡献。未来，两国需继续促进各级代表团互访，从而巩固政治互信，为加强双边关系增添动力。

范明政在会见中对马克·纳珀大使在越南成功履职并取得诸多突出成就表示祝贺。图自越通社

范明政强调，经贸合作是越美关系的重要支柱；高度评价马克·纳珀大使在为双方商品开放市场、促进美国企业加强对越投资和扩大在越业务方面发挥的作用。范明政建议美国加强与越南在技术转让、数字化转型领域的合作；尽早承认越南市场经济地位，并将越南从高科技出口限制国家名单（D1，D3）中移除。



范明政相信双方将尽快结束关于公平、平衡的对等贸易协定的谈判，进而为稳定的营商环境奠定基础，给两国企业界带来切实利益。



范明政认为，战争后恢复重建领域的合作具有特殊重要意义，有助于建立信任、促进和解并增进相互理解。



关于共同关心的国际和地区问题，范明政强调需遵守《联合国宪章》和国际法；通过和平措施解决争端；建议美国继续支持东盟在地区问题上的立场，支持根据国际法维护地区和平、稳定、安全、飞越与航行安全。



美国大使马克·纳珀对见证两国关系在所有领域日益实质、全面发展表示高兴；认为两国关系继续成为国际关系的典范；同时感谢范明政总理对双边关系发展给予的支持。



马克·纳珀赞同范明政的评估与提议；一致认为双方需继续在政治外交、安全国防、贸易投资、能源、人道主义与战争后果克服、科学技术、高质量人力资源培训等关键领域进一步拓展合作。（完）