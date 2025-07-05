越南政府总理范明政抵达里约热内卢，开始出席金砖国家领导人大范围会议并访问巴西之旅

在加利昂机场，红地毯一直铺设到舷梯脚下，两侧仪仗队列队，军乐团奏响欢迎曲。前来迎接范明政一行的有巴西外交部副部长劳德马尔·德·阿吉亚尔·内托（Laudemar G. de Aguiar Neto）；越南驻巴西大使裴文毅及驻巴西大使馆干部、人员。



2025年金砖国家峰会是最重要的多边外交活动之一，预计有约20位国家高级领导人、联合国秘书长及多个国际组织负责人出席。



作为金砖国家第十个伙伴国，越南受邀以合作伙伴国身份出席此次峰会。范明政将出席并在峰会高级别会议上发表讲话，围绕加强多边主义、经济金融问题、人工智能、环境、气候变化、全球卫生等议题阐述越南立场与倡议。



在峰会期间，范明政将同与会各国和国际组织领导人举行双边会晤，彰显越南在金砖国家机制中的作用、愿望与责任担当；同时进一步深化越南与金砖成员国及国际组织的合作关系。

这是范明政连续第三年访问巴西。除出席2025年金砖国家领导人大范围会议外，范明政还将在巴西联邦共和国开展一系列双边活动，重点推动与巴西在经济领域的多方面合作。



在此次访问期间，范明政总理将会见巴西总统卢拉·达席尔瓦，参观文化和体育设施，出席企业座谈会，并与巴西多家大型经济集团开展工作会谈。此访将有助于加强越巴双方的政治承诺与互信，推动越南与巴西关系全面深入、可持续发展，切实造福两国人民。（完）