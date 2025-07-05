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越南政府总理范明政抵达里约热内卢，开始出席金砖国家领导人大范围会议并访问巴西之旅

据越通社特派记者报道，当地时间7月5日5时45分（河内时间15时45分），越南政府总理范明政偕夫人及越南代表团乘坐专机抵达了巴西里约热内卢市加利昂军用机场，正式开始出席2025年金砖国家领导人大范围会议并在巴西开展一系列双边活动之旅。

在加利昂机场，红地毯一直铺设到舷梯脚下，两侧仪仗队列队，军乐团奏响欢迎曲。前来迎接范明政一行的有巴西外交部副部长劳德马尔·德·阿吉亚尔·内托（Laudemar G. de Aguiar Neto）；越南驻巴西大使裴文毅及驻巴西大使馆干部、人员。

2025年金砖国家峰会是最重要的多边外交活动之一，预计有约20位国家高级领导人、联合国秘书长及多个国际组织负责人出席。

作为金砖国家第十个伙伴国，越南受邀以合作伙伴国身份出席此次峰会。范明政将出席并在峰会高级别会议上发表讲话，围绕加强多边主义、经济金融问题、人工智能、环境、气候变化、全球卫生等议题阐述越南立场与倡议。

在峰会期间，范明政将同与会各国和国际组织领导人举行双边会晤，彰显越南在金砖国家机制中的作用、愿望与责任担当；同时进一步深化越南与金砖成员国及国际组织的合作关系。

这是范明政连续第三年访问巴西。除出席2025年金砖国家领导人大范围会议外，范明政还将在巴西联邦共和国开展一系列双边活动，重点推动与巴西在经济领域的多方面合作。

在此次访问期间，范明政总理将会见巴西总统卢拉·达席尔瓦，参观文化和体育设施，出席企业座谈会，并与巴西多家大型经济集团开展工作会谈。此访将有助于加强越巴双方的政治承诺与互信，推动越南与巴西关系全面深入、可持续发展，切实造福两国人民。（完）

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