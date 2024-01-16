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越南政府总理范明政抵达瑞士 开始出席2024年达沃斯世界经济论坛之行
越南各部委领导在座谈会上解答并澄清企业关心的问题，介绍越南在科技、创新、人工智能、半导体芯片等领域的发展方向和越南为创造日益便利的投资环境所做出的努力，包括完善政策机制、基础设施、人力资源和为投资者提供更好的服务。
范明政总理表示，经过近40年的革新，越南已从欠发达国家发展成为发展中国家，越南经济规模已达4350亿美元，名列世界经济体前40名。 人民的生活得到改善，人均收入从100美元左右增加到2023年的4300美元。
越南总理范明政表示，越南已与全球60个最大经济体签署16个自由贸易协定（FTA），为企业拓展市场、对接和更深入地参与价值链和全球生产网络。 与此同时，越南与世界各国、组织和世界建立良好外交关系，为维护和平、友好、合作、发展做出贡献。 特别是，越南与中国、俄罗斯、日本、印度、韩国、美国等6个国家建立全面战略伙伴关系。
范明政总理表示，越南正在实施三大战略突破，包括：战略基础设施的突破，以降低包括物流成本在内的总成本；人力资源培训和行政审批制度改革的突破；完善制度和建设法律的突破，以降低人民和企业的合规成本。范明政总理强调：“这些都是企业在越南放心投资兴业的良好基础和条件。”
范明政总理表示，越南调动一切资源，借助科学技术和创新促进国家快速可持续发展；力争到2030年成为具有现代化工业的中等偏上收入发展中国家;到2045年成为高收入发达国家。越南不断激活旧动力、创造新发展动力。 越南制定并实施了人工智能研发和应用国家战略； 同时，为健康、通信、教育、网络安全、金融、智能工厂、智能城市和半导体技术等全球众多AI企业在越南发展创造了有利环境。
越南发布了《2021-2030年国家绿色增长战略和2050年愿景》，其中包括交通工具电化的路线图； 鼓励运输工具使用清洁、绿色能源。 特别是，越南明确了发展半导体产业、构建半导体产业生态系统的愿景和高度决心。
越南始终把人放在发展的核心位置，以“国家、人民、企业利益和谐”、“利益和谐、风险共担”为方针，希望企业继续在越南长期稳定进行投资，并与越南一道成功实现既定目标。（完）