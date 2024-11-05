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越南政府总理范明政抵达昆明，开始赴华出席GMS、 ACMECS 和 CLMV之行
在会议期间中，除了经济、贸易、投资、基础设施互联互通、跨境水资源可持续管理与利用等问题外，与会领导人将重点讨论创新等新议题。
特别是在大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议上，与会领导人将通过会议联合声明和2030年GMS创新发展战略，并注意到投资、环境与气候变化、数字化、性别平等、卫生、贸易文件数字化框架的6项文件。
按计划，在此次访问期间，范明政总理将赴云南省和重庆市进行工作访问。范明政总理将在昆明市出席大湄公河次区域合作机制的系列会议；出席GMS 8闭门会议和全体会议；出席ACMECS10 峰会并发表讲话；出席 CLMV 11峰会并发表讲话；在会议框架内与各国领导人进行双边接触。
通过此次访问，越南传递出始终重视并推动GMS、ACMECS、CLMV等合作机制发展，为湄公河次区域合作在新发展阶段取得突破贡献力量等的信息，进一步阐述越南独立自主、国际关系多样化多边化，是国际社会值得信赖的伙伴和积极负责任的成员等的外交政策。
范明政总理还在云南和重庆开展双边活动，包括会见中国领导人和各省市领导，参观中国的经济、社会机构，会见在华越南侨胞和越南人代表。通过这些活动，进一步巩固和推动越中睦邻友好、全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体日益深入、全面和可持续发展。（完）