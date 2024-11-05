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越南政府总理范明政抵达昆明，开始赴华出席GMS、 ACMECS 和 CLMV之行

越通社特派记者报道，11月5日上午9时05分（当地时间），越南政府总理范明政和越南高级代表团乘坐专机抵达中国云南省昆明市长水国际机场，开始应中华人民共和国国务院总理李强邀请赴华出席从2024 年 11 月 5 日至 8 日在中国举行的大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议（GMS 8）、第十届伊洛瓦底江-湄南河-湄公河经济合作战略框架峰会（ACMECS 10）、第十一届柬-老-缅-越领导人峰会（CLMV 11）并在中国开展各项活动。 云南省委常委、组织部部长刘非，中国驻越南大使何炜，云南省外事办公室副主任马作昕到机场迎接。

在会议期间中，除了经济、贸易、投资、基础设施互联互通、跨境水资源可持续管理与利用等问题外，与会领导人将重点讨论创新等新议题。

特别是在大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议上，与会领导人将通过会议联合声明和2030年GMS创新发展战略，并注意到投资、环境与气候变化、数字化、性别平等、卫生、贸易文件数字化框架的6项文件。

按计划，在此次访问期间，范明政总理将赴云南省和重庆市进行工作访问。范明政总理将在昆明市出席大湄公河次区域合作机制的系列会议；出席GMS 8闭门会议和全体会议；出席ACMECS10 峰会并发表讲话；出席 CLMV 11峰会并发表讲话；在会议框架内与各国领导人进行双边接触。

通过此次访问，越南传递出始终重视并推动GMS、ACMECS、CLMV等合作机制发展，为湄公河次区域合作在新发展阶段取得突破贡献力量等的信息，进一步阐述越南独立自主、国际关系多样化多边化，是国际社会值得信赖的伙伴和积极负责任的成员等的外交政策。

范明政总理还在云南和重庆开展双边活动，包括会见中国领导人和各省市领导，参观中国的经济、社会机构，会见在华越南侨胞和越南人代表。通过这些活动，进一步巩固和推动越中睦邻友好、全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体日益深入、全面和可持续发展。（完）

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