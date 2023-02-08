越南政府总理范明政抵达新加坡 开始访问新加坡之行

据越通社特派记者报道，当地时间8日16时40分，越南政府总理范明政和夫人黎氏碧珍一行已抵达樟宜机场，开始访问新加坡之行。

新加坡政府代表新加坡人力部长、工贸部第二部长陈诗龙（Tan See Leng）；新加坡驻越南大使嘉雅·拉特南（Jaya Ratnam）；越南驻新加坡大使梅福勇；越南驻新加坡大使馆工作人员和旅新越侨等来到机场迎接范明政总理一行。

范明政总理此次访问新加坡是在越新两国战略伙伴关系在各领域蓬勃发展的背景下进行的。2023年，双方将庆祝两国建交50周年和建立战略伙伴关系10周年。

近年来，越南与新加坡的政治关系良好发展。两国各级、高层代表团互访频繁。

在投资和贸易方面，新加坡是越南在地区的主要经济伙伴。2022年，双边贸易总额达90亿美元左右，比2021年增长10.1%（2021年达到83亿美元）。

在对越南投资的141个国家和地区中，新加坡以投资项目3023个、投资注册总额703.9亿美元位居第二位。在越南北部、中部和南部9个省市兴建了12个越南-新加坡工业园区，吸引投资资金176亿美元，创造超30万个就业机会。

此外，除了防务安全合作之外，两国在教育、文化、旅游等领域的合作也得到巩固和推进。两国在东海等共同关心的地区和国际问题上密切合作；促进在联合国、东盟、亚太经合组织等多边组织和论坛上的合作。

范明政总理此访旨在强调，将越新经济互联互通合作推向新高度。

按日程，访问新加坡期间，范明政将与新加坡总理李显龙举行会谈；会见新加坡总统 哈莉玛·雅各布；会见新加坡国会主席陈川仁。访问期间，范明政将与旅新越侨会面和交谈，倾听他们的新生。特别，范明政将与新加坡领先企业举行座谈，出席越新工商论坛，旨在推动两国贸易和投资合作。（完）