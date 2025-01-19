越南政府总理范明政抵达布拉格 开始对捷克共和国进行正式访问

到布拉格瓦茨拉夫·哈维尔机场迎接范明政总理、夫人及越南代表团的捷克方官员包括捷克外交部常务副部长卢卡什·考茨基、捷克驻越南特命全权大使海尼克·克莫尼切克；越南方面的有越南驻捷克大使杨怀南、大使馆干部及工作人员以及旅捷越南人代表。

访问期间，政府总理范明政将与捷克总理彼得·菲亚拉、捷克总统彼得·帕维尔、捷克参议院议长维斯特奇尔举行会谈会见；并会见捷克共产党及友好组织领导代表。

范明政总理还将造访越南驻捷克大使馆并会见旅居捷克越南人代表；参加“2025年家乡之春”活动，并向旅捷越南人社群拜年；看望旅捷越南优秀人士；与捷克和欧洲的越南企业代表举行工作会谈；参观沙巴商业中心；会见捷克领先企业的领导人，并出席越捷企业论坛。

范明政总理此次访问捷克共和国恰逢越南与捷克传统友好关系呈现良好发展之势。越南始终重视发展与中东欧地区的传统友好国家的关系，其中捷克是优先伙伴之一；捷克也始终重视促进与越南在各领域的合作关系。

两国保持经常性的代表团互访和高层及各级接触；签署了多项合作文件，并保持合作机制；在国际论坛上相互支持。

捷克是越南在中东欧的主要贸易伙伴，而越南是捷克在东盟中最重要的伙伴。近年来，两国贸易额大幅增长，2024年达20.46亿美元，比2023年增长80%以上。捷克在越南有41个投资项目，投资总额达9100万美元，在对越南直接投资的147个国家和地区中排名第50位。

两国在国防、安全、科技、文化、体育等领域保持了积极的合作态势。在捷克的越南人约10万人。

范明政总理此次恰逢两国建交75周年之际对捷克进行的正式访问具有重要意义，旨在继续彰显出越南独立自主、多边化、多样化的外交政策，积极主动全面深度高效融入国际社会，为深化和推动越捷关系水平迈上新台阶作出贡献。（完）