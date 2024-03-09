越南政府总理范明政抵达奥克兰 开始访问新西兰之行

新西兰经济发展部部长梅丽莎·李（Melissa Lee），外交部礼宾司司长哈里斯（Rod Harris），新西兰驻越南大使Caroline Beresford; 越南驻新西兰大使阮文忠、大使馆工作人员和旅新越侨等来到机场迎接范明政一行。



越南与新西兰建立外交关系近50年来，两国关系不断向前发展，2020年7月，两国关系提升至战略伙伴关系。两国保持代表团互访频繁。目前越南是新西兰第十四大贸易伙伴。2023年双边贸易额达13亿美元。到2023年11月，新西兰在越项目52个，投资资金2.08亿美元，在对越投资的143个国家和地区中位居第39。旅新越南人社群约1.1万人。



按日程，访问新西兰期间，范明政总理将与新西兰高级领导举行会见会谈；出席座谈会并与新西兰领先企业和协会领导进行座谈；造访新西兰各科技、技术、教育组织，与旅新越侨社群会面等。



访问期间，双方将就进一步推动双边合作，其中包括推动在贸易、投资、劳务、教育培训和农业等核心和传统领域的合作。（完）