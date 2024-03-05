越南政府总理范明政抵达墨尔本 开始出席东盟—澳大利亚特别峰会并对澳大利亚进行正式访问之行

政府服务部长肖顿(Bill Shorten)、澳大利亚驻越南大使安德鲁·戈莱辛斯基( Andrew John Lech Goledznowski)、越南驻澳大利亚大使范雄心、越南驻悉尼总领事阮登胜等到机场迎接范明政总理一行。



东盟-澳大利亚建立对话关系50周年纪念峰会的主题为“未来的伙伴”。会议是双方回顾50年来的关系发展情况，就推动双边关系务实、有效发展，符合于2021年建立的全面战略伙伴关系框架的措施展开讨论。



在会议上，范明政总理与东盟国家和澳大利亚领导人将共同探讨并提出今后扩大东盟与澳大利亚合作关系的愿景、方向和具体措施。澳方将提出新的合作倡议， 若双方达成共识，双边关系将取得新突破，为今后东盟-澳大利亚关系强劲发展创造资源和基础。

在对澳大利亚进行正式访问期间，范明政总理将与澳大利亚最高领导人举行会谈和会见； 出席越南-澳大利亚商务论坛； 参观澳大利亚在越投资项目展览； 与澳大利亚商业协会和澳大利亚大型企业进行座谈； 参观澳大利亚多个经济社会和科研机构；会见了澳大利亚驻越大使馆干部和工作人员以及旅居澳大利亚越南人代表； 会见越南-澳大利亚知识分子协会代表和专家。



双方在评估近期两国关系发展，特别是在落实越澳战略伙伴关系的同时，将确定今后合作方向，旨在推动双边关系迈上新台阶，重点推进贸易、投资合作，扩大教育培训、科技创新、数字经济、绿色经济等领域合作等。



借此机会，双方将签署涉及教育、能源、矿产、农林渔业、科学技术、创新、司法、金融、贸易、投资等领域的合作文件。（完）