越南政府总理范明政抵达喀山开始出席金砖国家峰会之行

越通社特派记者报道，当地时间10月23日上午10时23分（即河内时间下午2时23分），搭载越南政府总理范明政和越南高级代表团的专机抵达俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山国际机场，开始应俄罗斯联邦总统、金砖国家轮值主席弗拉基米尔·普京邀请，开始出席2024年金砖国家峰会之行。



鞑靼斯坦共和国总理、喀山市第一副市长、鞑靼斯坦共和国行政长官以及越南驻俄罗斯大使邓明魁等到机场迎接。



这是越南政府总理首次出席金砖国家峰会，也是范明政总理就任后首次赴俄罗斯访问。

在范明政总理刚下飞机后,就享受到了俄罗斯最高规格的接待——面包和盐的礼遇的盛情款待。



在俄期间，范明政总理将出席金砖国家峰会及相关会议。与此同时，范明政总理将与东道国俄罗斯领导人和与会国家/国际组织高级领导人举行双边会晤；会见旅俄越南人社团代表；会见俄罗斯部分企业。



范明政总理此次对俄罗斯进行访问并出席金砖国家峰会之行是在越南与俄罗斯联邦传统友谊和全面战略伙伴关系继续呈现良好发展势头的背景下进行的。今年，两国将迎来《越俄友好关系基本原则条约》30周年； 2025年两国将庆祝越俄建交75周年等。



两国保持高度的政治互信。俄罗斯总统普京于2024年6月对越南进行的国事访问取得成功，肯定了两国始终如一的关系，并继续为两国各领域互利合作发展注入动力。越南国会主席陈青敏最近对俄罗斯进行的访问为巩固和推动越俄全面战略伙伴关系走实走深作出了贡献。



越南与俄罗斯经济合作逐步恢复，2024年前6个月双边贸易额达23.4亿美元（较2023年同期增长45.4%）。石油、天然气和能源合作仍然是传统战略合作领域，也是越俄合作的重要支柱之一。



教育、科技合作委员会框架内的教育培训、科技合作等领域持续推进。双方正在积极开展核科学技术中心建设项目并举行多项教育科学交流活动。同时，双方在国际组织和多边场合上密切协作配合，在许多国际地区问题上立场相近。



范明政总理出席金砖国家峰会，彰显出一个和平、合作、发展、充满活力、勇于创新的越南国家形象；肯定越南在多边机制中的作用和负责精神，为解决全球性挑战、促进可持续和包容性发展以及增强其他国家在国际舞台上的作用和发言权做出贡献；同时，继续推动和深化越南与俄罗斯等国家的合作关系。（完）