越南政府总理范明政开展春节走访慰问活动 向各家医院医务人员和患者拜年

在越德医院时，范明政总理探望了正在急诊重症监护室接受治疗的患者，向他们致以春节祝福并赠送慰问品； 向正在学院值班的医务人员赠送慰问品。



范明政在由越德医院举行题为“爱心之春——共享之春”的2023年癸卯年春节迎春活动上发表讲话时向该医院乃至全国医院的医务人员队伍致以亲切的问候和最美好的新春祝福。





他希望越德医院在业务、管理、部署等方面不断提高技能和能力水平；实现科学技术改进和创新以满足患者诊疗要求，并能与世界接轨；进一步完善相关机制，以把握主动权，能调动民众和社会资源，继续做好医疗求治工作，为人民服务，进而为有效落实卫国和建国两项任务作出积极的贡献。



值此越南2.27医师节即将到来之际，政府总理祝愿越德医院继续弘扬卫生行业的良好传统，在人民保健工作中取得更大的成功。



*在走访中央热带疾病医院时，范明政总理探访了急诊室和急诊重症监护室；向正在这里接受治疗的患者和医院值班人员赠送年礼并致以新春祝福。



范明政总理为该医院在近年来在规模和质量方面不断发展而感到高兴。他强调，越南在新冠肺炎疫情防控工作中做出了正确的决策，并取得了高效率。因此，越南成功击退和有效控制疫情，并重新开放经济。



卫生部对上述成功中起着至关重要的作用，而中央热带疾病医院是防疫工作中的重要一环。



政府最高领导人要求中央热带疾病医院确保值班人员在春节期间认真履行值班职责，把人民的身体健康和生命安全放在第一位。



值此越南2.27医师节即将到来之际，范明政祝愿中央热带疾病医院继续发挥良好传统，并做好人民保健工作；祝中央热带疾病医院乃至卫生部门取得更大的成功。（完）