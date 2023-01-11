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越南政府总理范明政开始对老挝进行正式访问
在机场迎接范明政一行的有老挝政府总理办公厅主任阿伦赛·松那拉（Alounxai Sounnalath）、老挝外交部副部长珀赛·凯康佩屯（Phoxay Khaykamphithoune）、老挝驻越南大使森菲特•宏本让（Sengphet Houngboungnuang）、越南驻老挝大使阮伯雄等。
此前，刚刚抵达万象的范明政一行前往老挝无名烈士纪念碑敬献花圈，缅怀为老挝独立自由及越南统一事业而牺牲的英烈。
按议程，在访问老挝期间，范明政与宋赛西潘敦总理举行会谈，会见老挝总书记兼国家主席通伦·西苏里，出席2022越老团结友好年总结大会，会见老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉（Saysomphone Phomvihane），看望慰问老挝党和国家前领导人，共同主持越老政府间联合委员会第45次会议，出席越老投资合作会议和会见在老越南人代表。
此前，刚刚抵达万象的范明政一行前往老挝无名烈士纪念碑敬献花圈，缅怀为老挝独立自由及越南统一事业而牺牲的英烈。
按议程，在访问老挝期间，范明政与宋赛西潘敦总理举行会谈，会见老挝总书记兼国家主席通伦·西苏里，出席2022越老团结友好年总结大会，会见老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉（Saysomphone Phomvihane），看望慰问老挝党和国家前领导人，共同主持越老政府间联合委员会第45次会议，出席越老投资合作会议和会见在老越南人代表。