越南政府总理范明政开始对老挝进行正式访问

在机场迎接范明政一行的有老挝政府总理办公厅主任阿伦赛·松那拉（Alounxai Sounnalath）、老挝外交部副部长珀赛·凯康佩屯（Phoxay Khaykamphithoune）、老挝驻越南大使森菲特•宏本让（Sengphet Houngboungnuang）、越南驻老挝大使阮伯雄等。1月11日上午，老挝总理宋赛·西潘敦为范明政和越南高级代表团举行欢迎仪式。此前，刚刚抵达万象的范明政一行前往老挝无名烈士纪念碑敬献花圈，缅怀为老挝独立自由及越南统一事业而牺牲的英烈。按议程，在访问老挝期间，范明政与宋赛西潘敦总理举行会谈，会见老挝总书记兼国家主席通伦·西苏里，出席2022越老团结友好年总结大会，会见老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉（Saysomphone Phomvihane），看望慰问老挝党和国家前领导人，共同主持越老政府间联合委员会第45次会议，出席越老投资合作会议和会见在老越南人代表。范明政此访旨在进一步巩固和加强越老两党、两国之间的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系，密切两国合作及深化两国互信。（完）