越南政府总理范明政开始对巴西进行正式访问

圣保罗州政府领导、巴西驻越南大使、越南驻巴西大使范氏金花等到机场迎接范明政一行。



访问期间，范明政总理将与巴西总统卢拉·达席尔瓦举行会谈；与巴西总统卢拉·达席尔瓦举行联合记者会并见证两国合作文件签字仪式；会见巴西议会领导、巴西友好议员协会领导以及巴西政党领导、友好组织领导、圣保罗州领导等。





此外，范明政总理将走访越南驻巴西大使馆、会见旅居巴西越南人代表，出席有关胡志明主席和越南风土人情图片展，出席越南与巴西企业论坛，会见巴西部分一流企业领导等。



当天下午，范明政总理走访了设在圣保罗州圣若泽–杜斯坎普斯市的巴西航空工业公司。



巴西航空工业公司总裁兼首席执行官弗朗西斯科·戈麦斯·内托（Francisco Gomes Neto）向范明政总理一行介绍了该公司的运营情况；表示希望在越南寻找合作机会、拓展市场的过程中继续得到越南政府的关注和支持；愿意在越南部署飞机维护和维修服务，以及提供航空领域的技术措施。



范明政总理对越南与巴西航空贸易更加开放的未来充满信心，建议巴西航空工业公司扩大合作与投资，在越南发展其的商业生态系统。





范明政总理还建议，除了继续与越南各家航空公司沟通和交流，寻找合作商机，研究参与提供飞机维护和修理服务之外，巴西航空工业公司参加航空业人力资源培训，为越南航空业人员提供短期和长期专业培训课程，向越南提供技术措施，帮助越南提高航空部门的管理能力、提高自动化程度、支持预测并预防飞行管理活动中的风险等。



据悉，在越南，巴西航空工业公司向越竹航空公司移交5架E-190飞机。