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越南政府总理范明政开始对巴西进行正式访问
圣保罗州政府领导、巴西驻越南大使、越南驻巴西大使范氏金花等到机场迎接范明政一行。
访问期间，范明政总理将与巴西总统卢拉·达席尔瓦举行会谈；与巴西总统卢拉·达席尔瓦举行联合记者会并见证两国合作文件签字仪式；会见巴西议会领导、巴西友好议员协会领导以及巴西政党领导、友好组织领导、圣保罗州领导等。
此外，范明政总理将走访越南驻巴西大使馆、会见旅居巴西越南人代表，出席有关胡志明主席和越南风土人情图片展，出席越南与巴西企业论坛，会见巴西部分一流企业领导等。
当天下午，范明政总理走访了设在圣保罗州圣若泽–杜斯坎普斯市的巴西航空工业公司。
巴西航空工业公司总裁兼首席执行官弗朗西斯科·戈麦斯·内托（Francisco Gomes Neto）向范明政总理一行介绍了该公司的运营情况；表示希望在越南寻找合作机会、拓展市场的过程中继续得到越南政府的关注和支持；愿意在越南部署飞机维护和维修服务，以及提供航空领域的技术措施。
范明政总理对越南与巴西航空贸易更加开放的未来充满信心，建议巴西航空工业公司扩大合作与投资，在越南发展其的商业生态系统。
范明政总理还建议，除了继续与越南各家航空公司沟通和交流，寻找合作商机，研究参与提供飞机维护和修理服务之外，巴西航空工业公司参加航空业人力资源培训，为越南航空业人员提供短期和长期专业培训课程，向越南提供技术措施，帮助越南提高航空部门的管理能力、提高自动化程度、支持预测并预防飞行管理活动中的风险等。
据悉，在越南，巴西航空工业公司向越竹航空公司移交5架E-190飞机。
当地时间23日晚，越南政府总理范明政会见了旅居巴西和南美附近国家越南人代表。
侨胞们对党和国家特别是各位领导人对他们的生活的关心表示感谢，表示将继续努力为祖国的发展和为加强两国关系作出贡献；对国家的强大发展和美好的未来充满信心。
范明政总理强调，党和国家鼓励并为人们在世界各国经商和生活创造条件；始终将海外越南人社群，包括巴西和南美国家越南人社群视为越南民族大团结不可分割的一部分。
范明政总理希望，旅居巴西和南美国家越南人继续发扬互助互爱精神，弘扬民族自豪感、团结一致、互相帮助克服困难精神；努力奋发向上，积极融入当地社会，遵守所在国法律，为所在国发展做出贡献；成为越南与其他国家关系的重要桥梁；同时，一向心系祖国家乡；积极为国家建设和发展事业作出更加务实有效的贡献。对于侨胞们提出的建议，政府总理表示同情，同时则成越南驻巴西大使馆推动解决；总理本人在与巴西总统卢拉·达席尔瓦会谈时也会提出这个问题，让人们安居乐业、安心学习、安心工作。（完）