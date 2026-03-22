越南政府总理范明政开始对俄罗斯进行正式访问

越通社特派记者报道，经过9个多小时的飞行，当地时间3月22日17时（河内时间21时），越南政府总理范明政及越南高级代表团的专机抵达莫斯科伏努科沃2号国际机场，开始应俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京（Mikhail Mishustin）的邀请，从3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。



范明政的欢迎仪式在伏努科沃2号国际机场隆重举行。俄罗斯外交部副部长鲁登科·安德烈·尤里耶维奇主持仪式。



在庄严的气氛中，范明政走上红毯，军乐队奏响两国国歌。随后，范明政检阅了仪仗队并观看仪仗队分列式。



俄罗斯外交部副部长鲁登科、俄罗斯驻越南大使根纳季·斯捷潘诺维奇·别兹杰特科、俄罗斯外交部国家礼宾司司长、越南驻俄罗斯大使邓明魁以及旅俄越南人代表在机场热烈欢迎范明政及越南高级代表团访俄。



这是2026年越南高级领导人首次访问俄罗斯。按计划，范明政将与俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京举行会谈，会见俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科、俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金等。

范明政的欢迎仪式在伏努科沃2号国际机场隆重举行。图自越通社

在各场会见中，双方将讨论巩固和加强越俄关系，特别是政治关系，进一步拓展越俄在经济、贸易、投资、基础设施建设、科技、教育培训、文化艺术，尤其是核电、石油天然气等领域的合作。



在俄期间，范明政将在胡志明主席雕像和无名烈士纪念碑敬献鲜花，会见退伍军人协会、俄越友好协会代表、俄罗斯部分大型集团和企业领导人，与越俄企业进行交流，参观俄罗斯部分教育、科技机构，参观越南企业在俄的投资项目，会见驻俄大使馆工作人员及旅俄越南人代表等。



范明政此次俄罗斯之行有望全面推动越俄各领域合作，为两国在政治、安全、国防、外交、经济、贸易、科技、教育培训及民间交流等领域的双边关系确立长远愿景，深化两国全面战略伙伴关系，造福两国人民，为地区和世界和平、合作、稳定与发展做出贡献。（完）