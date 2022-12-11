越南政府总理范明政建议荷兰为越南建设河内高科技园区提供支持

越通社特派记者报道，正在对荷兰进行正式访问的越南政府总理范明政12月11日造访设在荷兰南部北布拉邦省埃因霍温市的Brainport智慧街区。

范明政在Brainport智慧街区与北布拉邦省、Brainport智慧街区和各大经济集团等领导代表举行工作会议。

荷兰北布拉邦省副省长格鲁泰森（Martijn van Gruijthuijsen）表示，荷兰贸易部长施赖内马赫(Liesje Schreinemacher)上个月出席在胡志明市举行的绿色经济论坛和展览会。施赖内马赫访问期间强调，荷兰同意与越南合作发展绿色经济，特别是适应气候变化、环境保护、农业可持续发展、物流和可再生能源。然而，这些领域都是北布拉邦省和Brainport智慧街区的优势。

范明政表示，越南正在落实到2030年成为拥有现代工业和中等偏高收入的发展中国家，以及到2045年成为高收入的发达国家等目标。为了实现这一目标，越南奉行独立、自主、多元化和多边化，是国际社会的好朋友、可靠伙伴和负责任的一员的外交政策。

50年来，越南与荷兰在大多数领域的合作关系都发展良好，其中包括应对气候变化合作、平阳省与埃因霍温市的合作、平阳省工业投资发展公司（Becamex）与荷兰埃因霍温市Brainport发展公司合作建设发展智慧城市模式等。

范明政表示希望荷兰向越南分享空港(Airport)、海港（Seaport）智慧港(Brainport)三个经济发展模式的成功经验。

范明政建议，荷兰帮助越南在河内建设创新创业中心，类似于荷兰埃因霍温市的Brainport Industries Campus模式。

范明政希望，通过此访，越南与荷兰关系将迈上新高度。

值此机会，范明政与荷兰部分企业领导就创新和高科技生产展开讨论。（完）