越南政府总理范明政希望阿联酋支持越南建设国际金融中心

越通社特派记者报道，在对阿拉伯联合酋长国进行正式访问期间，当地时间10月28日上午，越南政府总理范明政在首都阿布扎比会见了阿联酋投资部长穆罕默德·哈桑·苏维迪。

范明政强调，越南高度重视扩大与中东地区的投资合作，其中阿联酋是核心伙伴之一；高度评价阿联酋作为阿拉伯世界最大投资来源地的地位，并表示，阿联酋是扩大投资合作的首要伙伴之一。

然而，范明政表示，阿联酋在越南投资的项目38个，注册资本总额仅为7410万美元，在对越南投资项目的144个国家和地区中排名第52位，越南在阿投资项目有5个，注册资本总额为180万美元。上述投资成果与双方的潜力不相称。

范明政强调，越南与阿联酋投资合作机遇和潜力巨大；在范明政此次访问阿联酋期间，双方将提升关系水平并签署《越南-阿联酋全面经济伙伴关系协定》（CEPA）。今后，双方将制定互联互通计划，尽快实现两国贸易额达到100亿美元的目标。

范明政表示，越南优先吸引高科技、电子、芯片、创新、人工智能、云计算、物联网等领域的投资；建议阿联酋投资部分享吸引外资的经验；选择并搭建桥梁，让阿联酋伙伴与越南开展全面的投资合作，包括与越南国家创新中心（NIC）的合作。

范明政表示，越南拟在胡志明市和岘港建设国际金融中心，并在各大城市建设大型自由贸易区；希望阿方支持越南筹建合适的政策框架和发展模式；参与越南金融中心的建设、投资和发展进程。

范明政表示，越南正着力完善体制机制、培养高素质人力资源、发展战略基础设施，包括海港系统、高速铁路、机场等，以期打造国际中转站。他呼吁阿联酋投资基金支持越南获得国际金融和投资来源，特别是绿色金融，以实现可持续发展的绿色增长目标。阿联酋投资部长穆罕默德·本·哈桑·阿尔苏瓦迪表示，双方在许多合作领域可以实现优势互补。

阿联酋投资部长表示愿分享经验并支持越南在胡志明市和岘港市建设金融中心；强调，将研究和指导阿联酋企业在越南投资战略性项目；为越南企业家和投资者提供支持和介绍潜在的阿联酋合作伙伴。

范明政重申，越南承诺支持包括阿联酋在内的外国投资者在越南开展商业投资活动并创造有利条件。（完）