越南政府总理范明政就南部重点工程项目作出重要指示

在对南方各省市进行视察期间，4月21日下午，越南政府总理范明政在芹苴市主持召开关于南方重点交通项目实施情况的各部委和地方会议。



近期，越南政府总理范明政及各位副总理多次前往视察、召开会议并与各部委、地方政府进行交流，致力于推动九龙江三角洲地区各项重点项目的实施进度，并发布了多项指导文件，旨在解决困难、加快项目推进。



范明政在会议上指出，九龙江三角洲地区资源丰富、潜力巨大，革命传统深厚。在南方解放、国家统一50周年之际，党和国家已对该地区的发展给予高度关注与领导，取得了不少发展成果。然而，该地区目前仍面临交通基础设施和人力资源两大瓶颈。党和国家高度重视，政府则采取坚决措施推动解决。



范明政在检查南北高速公路东线最后一段——芹苴至金瓯的南北纵向高速公路项目时表示，目前该项目基本解决了大部分困难和障碍，要求最迟在2025年12月19日建成通车，为实现从高平至谅山再到金瓯的南北高速公路全线贯通目标作出贡献。



与此同时，横向高速项目如朱笃－芹苴－朔庄高速公路以及其他一些重点项目也正同步推进中，目标是在2025年底前，九龙江三角洲地区拥有600公里高速公路。

范明政对各个项目提出三项重要要求：确保按时甚至提前完成；保证工程质量；确保项目不超预算、不抬高造价，杜绝腐败与消极现象，确保环境卫生和生态恢复。范明政指示，各部委、地方政府应为2030年前的新一阶段项目做足准备，包括金瓯至地角（Đất Mũi）、地角至快岛（Hòn Khoai）港的高速公路项目（务必于今年底前开工），并争取在下一个任期内再建设600公里高速公路，使到2030年九龙江三角洲地区的高速公路总长度至少达到1200公里。



此外，还将开展金瓯、富国、迪石机场的扩建升级项目；加快各海港及各内陆水运港口的建设，充分利用河流交通系统；同时研究建设胡志明市至芹苴的铁路项目。



范明政强调，如果能全面发展五种交通方式（公路、航空、海运、水路、铁路），九龙江三角洲地区必将成功摆脱贫困。因此必须坚定决心，几代人再接再厉，才能完成这一使命。同时也要积极应对该地区地面下陷、河岸滑坡、干旱和咸潮等问题。



最后，范明政总理建议与会代表就九龙江三角洲地区交通基础设施发展情况进行评估，总结经验教训，并提出未来一段时期内推动项目所需的任务、措施、机制和政策建议。（完）