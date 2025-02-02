越南政府总理范明政实地考察高平和谅山两地的高速公路项目

2月2日（即大年初五）越南政府总理、交通运输部门国家重点工程和项目国家指导委员会主任范明政率团实地考察了谅山省同登-高平省茶岭高速公路施工进度。

同登-茶岭高速公路项目全长121公里，分为两个投资阶段，投资总额23万亿越盾，采用公私合作模式。这条高度公路在竣工投入使用后会将高平至河内的时间从此前的6-7个小时缩短至3.5个小时。

看到施工现场热气腾腾，范明政总理向春节假期不放假的承包商员工致以感谢和新年祝福。政府总理强调，到2025年，从北到南的高速公路将全线贯通，因此，各省市、施工单位要高度集中精力，团结拼搏，确保项目进度。政府总理希望投资者、承包商努力突破自我局限，为新时期国家的发展进进步做出努力。

此外，政府总理与工作代表团还视察了谅山芝陵-友谊高速公路建设项目。该项目长60公里，采用公私合作模式，投资总额11.024万亿越盾，其中国家预算资金5.495万亿越盾，实施期限从2024-2026年。项目在竣工投入使用后将把谅山省友谊-谷南-新清与河内、北江和北宁各经济中心连接起来，通往海防-广宁各港口，有助于加强国内与国际贸易往来。

政府总理鼓励施工单位继续努力，加快施工进度，并要求投资者继续动用各种人力资源和机械设备，并调动当地分包商参与该项目；同时应用科学技术，提高劳动生产率，确保工程实施全过程中的劳动安全、进度、质量和环境卫生。（完）