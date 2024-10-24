越南政府总理范明政在金砖国家领导人扩大会议上发表讲话：让 “共同建设更美好世界”的梦想成真

越通社特派记者报道，当地时间10月24日下午，越南政府总理范明政在俄罗斯联邦喀山市出席由俄罗斯总统、2024年金砖国家轮值主席普京主持的主题为“金砖国家与南半球：携手建设更加美好的世界”的2024年金砖国家领导人扩大会议上发表重要讲话。

越南政府总理范明政在大会上发表讲话，对“新时代—深度互联融合的时代、智能科技与创新的时代”作出评价，并强调了“全球、全民、全面，促进多边主义、国际团结，构建基于规则的世界秩序，肩负共同责任，携手解决前所未有的挑战”的愿景。

为共同创造更加美好的世界，合作促进和平与繁荣，范明政总理提出了五点战略互联互通。

一是资源互联互通，金砖国家要带头调动、配置和有效利用适应气候变化的资源，加速发展绿色经济和数字经济、循环经济，保障粮食安全、能源安全和信息安全。

其二，战略基础设施互联互通，包括硬联通和软联通。

其三，在运用现代科技和创新的基础上，促进全球供应链互联互通，为各国经济增长创造新动能，拓展发展空间。

其四，通过金砖国家与其他国家的文化、教育、旅游、人文交流合作，促进民心相通，构建“多元一体”的文化空间。

其五，朝着联动、共享、平衡、平等、高效、包容、全面的方向，实现快速可持续发展。金砖国家需要更加坚决地抵制经贸、科技和创新关系的保护主义和政治化思潮。

范明政总理分享了越南“互联、融合、携手共建更美好世界”的发展经验，强调了三大观点。

一是以人为中心，是发展的主体、目标、动力和最重要的资源；不以追求单纯的经济增长而牺牲社会进步、正义和环境。

二是，坚定不移地奉行独立自主、和平友好、合作发展、多边化、多样化；当国际社会的好朋友、值得信赖的伙伴和积极、负责任的成员的外交政策。

三是，坚持“四不”国防政策：不加入军事联盟；不与任何国家结成反对其他国家的联盟；不允许外国在越南境内设立军事基地或利用越南领土对抗其他国家；在国际关系中不使用武力或以武力相威胁。

范明政相信金砖国家更加团结，激发内生动力，携手建设一个和平、稳定、合作与发展的世界。

范明政引用了胡志明主席的话：“团结、团结、大团结。成功、成功、大成功”，并强调，越南愿与金砖国家和国际社会合作，让所有人 “共同建设更美好世界”的梦想成真。（完）