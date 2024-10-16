越南政府总理范明政在芹苴市开展选民接触活动

在越南第十五届国会第八次会议召开之前，越南政府总理范明政和芹苴市国会代表团在芹苴市同芹苴市农民协会干部及会员、企业家、合作社代表等选民开展接触活动。

在活动上，芹苴市国会代表团介绍第十五届国会第八次会议预期议程；近9个月关于农产品生产、加工和销售的管理、投入、科技应用等政策与法规的落实情况。代表团还听取并接受选民的意见和建议；芹苴市人民委员会领导代表进行解释并听取选民提出的在地方政府权限范围内的意见和建议。

选民高度评价整个政治体系的努力，以及政府和总理同步、彻底和有效的指导和调控，因此，2024年前9个月经济社会情况得到改善。

芹苴市选民提出许多问题，并向芹苴市领导、中央政府和国会提出关于中央资金投资实施芹苴市适应气候变化项目的建议；提出为山体滑坡高风险地区的居民提供支持、确保人民的安全和生活稳定、服务农业活动的解决方案。

政府总理范明政在活动上明确指出九龙江三角洲的地位和作用。其中包括确保粮食安全；农产品生产、加工、出口；党和国家对九龙江三角洲地区投资发展战略基础设施，特别是交通基础设施、培养高素质人力资源、应对气候变化等方面的重视与关注。

范明政总理向芹苴选民介绍我国经济社会形势时表示，今年9月、第三季度和前9个月的经济社会形势延续了积极复苏的趋势。第三季度经济增长7.4%，今年前9个月经济增长6.82%。2024年9个月平均居民消费价格指数上涨3.88%。出口额增长15.4%，贸易顺差预计为208亿美元。

服务业和旅游业强劲复苏，今年前9个月越南接待国际游客量超过1270万人次，增长43%。而2024年前9个月，越南吸引外资总额约达247.8亿美元，增长11.6%。外资到位资金达173亿美元，增长8.9%，创近5年来最高水平。

范明政总理希望芹苴市保持党部的团结，动员全社会、全民、企业的力量，致力于推动增长和促进公共投资资金的到位；解决社会问题；彻底处理低效的项目；有效防治山体滑坡，应对气候变化。（完）