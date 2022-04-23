越南政府总理范明政在第四届亚太水峰会上提出三组措施

应日本首相岸田文雄（ Kishida Fumio）的邀请，4月23日，越南政府总理范明政出席第四届亚太水峰会。



该会议由日本政府于2022年4月23日至24日在熊本市举办。日本天皇、首相以及包括越南、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、菲律宾和泰国等东盟六个国家在内的亚太地区多位国家元首和总理参加了会议。。



范明政总理强调，新冠肺炎疫情、自然灾害、气候变化、包括水资源在内的自然资源过度开发等全球性挑战叠加给当代及后代带来了重大影响，需要从全球层面上予以解决。范明政总理再次重申了国际合作和多边主义在有效应对挑战并减少其影响，促进绿色可持续包容性增长等方面的重要作用。



在此背景下， 范明政总理提出了三组措施。其一，加强开放、透明、务实和互利的区域和国际合作；国际社会认真有效地履行国际水资源承诺，特别是2030 年联合国可持续发展目标、《巴黎协定》和 各国在COP26上作出的承诺和《仙台减少灾害风险框架》等。

其二，建议日本和发达国家在经验、资金、技术、治理、人力资源培训、水资源利用的基础调查和规划，旨在有效管理、可持续利用和公平分配水资源等方面同发展中国家分享经验并提供支持；优先采用顺应自然、与自然和谐相处和保护生物多样性的方式可持续管理和保护生态系；公平解决水相关问题。



其三，加强合作，支持国际湄公河委员会等跨界流域管理组织和合作机制等流域合作机制运行；重点推进数字化转型等综合解决方案，鼓励企业和民众参与，推动公私合作，加强智慧水务治理。



范明政总理强调，越南一向视水资源为战略性资源，需要合理利用、管理和开发，确保安全、卫生，高效，促进绿色、循环、可持续发展；确保经济增长、环境保护和适应气候变化和谐合理。不以牺牲民生、环境、水资源安全换取单纯的经济增长。



范明政重申，越南一直积极参与并推动各层面的国际合作，特别是与同越南共享水资源的国家，如老挝、柬埔寨、中国和其他国际合作伙伴的国际合作，以可持续的方式管理、开发、保护和高效利用各条河流的水资源。



值此机会，范明政总理感谢包括日本在内的各国际伙伴的宝贵支持；希望继续获得各国、国际组织、企业界尤其是在水资源基础设施发展合作项目，避免过多改变各条河流尤其是湄公河的自由流动等的支持和更加有效的合作。（完）