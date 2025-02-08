越南政府总理范明政在广南省开展祭英烈和看望慰问英雄母亲活动

在访问广南省期间，2月8日，越南政府总理范明政率团前往广南烈士陵园和三岐市越南英雄母亲纪念碑敬香献花、缅怀英烈；看望慰问广南省成山县越南英雄母亲。

广南省英雄母亲共15360位，其中，英雄母亲阮氏次的9个儿子、1个女婿、2个孙子都是烈士。她的名字不仅铭刻在广南历史书上，还记载在民族史册上，成为越南英雄母亲不朽的象征。

范明政一行向为民族解放、国家统一事业英勇献身的英烈们默哀，表达崇高敬意和深切缅怀之情；对为祖国做出崇高牺牲的英雄母亲表达敬意和钦佩。

为发扬革命英雄主义，范明政和代表们愿与全党全民携手，凝聚民族团结力量，砥砺奋进国家繁荣富强、人民幸福安康的新纪元。

*当天上午，范明政前往广南省成山县三侠乡云石村看望有丈夫和儿子均为烈士的越南英雄母亲阮氏话。

范明政亲切询问英雄母亲阮氏话和家人的身体状况和生活情况，祝愿她身体健康，继续教育好子孙后代，鼓励地方人民继承和发扬革命传统，为广南省和国家日益繁荣发展作出贡献。

范明政强调，党、国家和人民永远铭记越南英雄母亲的贡献和崇高牺牲以及英烈们的伟大功绩。范明政要求广南省委和政府进一步关照优抚对象、革命有功人员，弘扬民族“饮水思源”传统美德。（完）