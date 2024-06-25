越南政府总理范明政在世界经济论坛新领军者年会上的致辞（全文）

6月25日上午，越南政府总理范明政出席在中国辽宁省大连市举行的世界经济论坛新领军者年会开幕式上发表特别致辞。越通社谨向读者介绍讲话全文。

尊敬的共同主持本届年会的中华人民共和国国务院总理李强阁下和世界经济论坛主席克劳斯•施瓦布阁下

尊敬的波兰共和国总统安杰伊•杜达阁下

尊敬的各国和国际组织的各位领导

各位企业界代表和各位代表

我很荣幸在港城大连连续第三次出席世界经济论坛年会。我衷心感谢中国总理李强同志和克劳斯•施瓦布教授邀请我和越南高级代表团出席这一重要论坛。

本届大会的主题“未来新增长的前沿”和06个焦点，展现了世界经济论坛对世界未来发展的战略愿景和责任以及中国的重要作用。

我们认为，未来世界受三个主导因素的影响，并由以下三个前沿领域引导和塑造：

三个影响因素是：（1）科学技术、创新，特别是数字化和人工智能（AI）的爆炸性发展；（2）气候变化、自然灾害、资源枯竭以及人口老龄化等造成的严峻冲击和影响；（3）在全球范围内冲突、战争、地缘战略、地缘政治、地缘经济竞争的强烈冲击下，分裂和极化日益明显。

三个塑造、引领和前沿领域是：（1）发展数字经济；（2）发展绿色经济、循环经济；（3）开发高质量的人力资源、人工智能和工业4.0.

这些问题具有特别重要的意义，开辟了增长新境界，对全世界所有人民、所有领域、所有国家和地区都产生深远影响。因此，为了人类当前和长远的总体利益，我们需要有全民、全面、全球性和共赢的新思维、新思路和方法论。

尊敬的各位领导和各位代表！

当今世界总体上是和平的，但发生局部战争；总体上是缓和的，但局部有紧张；总体稳定，但存在局部冲突。世界经济面临许多风险和挑战，但正在呈现积极复苏态势；其中可以概括出以下五大特点：

—科技创新、数字化转型和第四次工业革命迅猛发展，世界经济正在经历前所未有的全面、深刻变革。

—可持续、包容性发展和绿色增长对所有国家和地区来说比以往任何时候都更加紧迫。

—“全球化极化”趋向为合作和经济一体化带来了机遇，但也造成了许多潜在风险，包括供应链中断的风险和日益激烈的竞争。

—发展中国家的作用和声音日益受到重视，并为塑造全球合作框架和发展新趋势作出更加积极主动的贡献。

—亚洲、中国和东盟日益凸显引领世界经济发展的重要引擎、发展活力中心和火车头作用，引领世界向“未来增长的新前沿”前进。

各位领导和各位代表！

探寻“未来增长新前沿”，让我们共同努力，建立和加强信任，促进对话，弘扬团结、合作、发展的精神，在规则基础上、确保有关各方利益和谐，有效解决地区、全球性和全民性问题；不要将科学、技术和全球创新政治化和歧视对待。

越南希望世界经济论坛、合作伙伴和企业界进一步加强在咨询、分享、协助促进公私合作等方面的作用，发挥领军者的引领发展作用；发达国家应帮助、协助并与发展中国家和贫穷国家合作，特别是在以下领域：

（一）建设和完善制度，调动和有效利用各种资源，提高国家治理效率。

（二）调动资源，着力发展战略设施结构和体系，（交通、数字、应对气候变化、卫生教育等基础设施）。

（三）先进技术转让，重点将资源集中于培养、开发人力资源，特别是高素质人力资源。

特别是，越南希望在全球范围内对政策的制定、策划和实行方面加强国际合作。我们应在货币政策调控方面加强更加紧密合作配合，对其采取更加主动、灵活、及时、有效的措施，特别是降低利率水平和稳定物价；将其同适度扩张财政政策、以公共投资引领民间投资等协调配合。同时，大力推进贸易投资自由化，助力扩大短期总需求，并积极推进中长期总供应。

尊敬的各位领导、各位代表！

作为“山连山、水连水”，共建“具有战略意义的越中命运共同体”的近邻，越南对中国在世界和地区存在许多困难和挑战情况下仍然发展壮大和崛起感到高兴。

中国已成为世界第二大经济体，40多年来增速位居世界第一，对全球经济增长作出重要贡献。据国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示,中国经济将在2012~2021年对全球经济增长的贡献率达38%以上）。

中国的发展成就为发展中国家创造了发展机会，堪称成功典范。

中国是为数不多的国家中在解决地区和全球问题方面日益发挥引领作用，提倡了文明、安全和发展的多项全球合作倡议，在全球生产和供应链中占据关键地位，在研发、科技、可再生能源、信息技术等领域跻身世界前列。

我们相信中国将继续在全球经济中发挥重要作用，特别是促进数字化转型、绿色转型、循环经济，加强互联互通和国际经济合作—一个强大、深入广泛融入国际的中国经济将为世界迈向“未来增长的新前沿”产生积极影响。

我们希望中国继续同国际社会一道大力推进多边主义，加强国际团结合作，维护地区和世界和平稳定繁荣发展的环境。65年前，在庆祝新中国成立10周年之际，敬爱的胡志明主席、民族英雄、世界文化名人曾经说过“祝贺中国、感谢中国、学习中国”。中国改革开放近50年来所取得的成功，中国当今地位和角色说明那句话的价值依然保持原有价值。

尊敬的各位领导、各位代表！

越南近40年来的成功与“革新、创新和融入”这一关键词紧密联系在一起。越南已经取得了许多具有历史意义的重要成就。从一个被战争破坏、被禁运围堵30年的国家，越南已成为一个中等收入国家，跻身世界前40大经济体和前20大贸易和投资伙伴之列，拥有16项自由贸易协定（FTA），与193个国家建立外交关系。2023年，经济规模达到4300亿美元，人均GDP达到4300美元，吸引外资达366亿美元，创历史新高。今年一季度，越南经济增长5.66%，预计第二季度增速更好并继续保持下半年积极向好态势。越南被国际社会视为治愈战争创伤、搁置过去、尊重差异、重视合作、面向未来、化敌为友、成功实现联合国千年目标的典范。

所取得的成就证实了越南党和国家发展政策和理念的正确性，即三个基础：（1）建立社会主义民主；（2）建立社会主义法治国家；（3）发展社会主义定向的市场经济；始终坚持的原则观点为：维护政治稳定；以人为中心、主体、目标、动力和最重要的发展资源；不以牺牲社会进步、公平和环境为代价，单纯追求经济增长。

在此基础上，越南一贯实施六项核心政策：（1）独立、自主、多边化、多样化的对外政策；

（2）“四不”国防政策；（3）建立一个独立自主，并与积极深入和务实有效融入国际相结合的经济；（4）确保社会公平进步、民生安全、“不让任何人掉队”，提升人民精神生活和物质生活水平；（5）建设富有民族特色的先进文化—文化是内生动力；（6）统筹建立廉洁坚强的政治体系和大力推进反腐败、消极和浪费。

与此同时，越南正在推动实施以科技创新为基础的三大战略突破口（制度完善、基础设施建设和人力资源培训）。

特别是，越南一直并将继续积极主动为一个强大、全面、团结、合作、多元一体的东盟共同体而努力。该共同体是促进对话、合作和发展的核心，是全球经济增长的中心。

越南和东盟将继续与中国、世界经济论坛及其伙伴保持密切合作，大力培育新的增长动能；同时努力维护并不断巩固本区乃至世界和平、稳定、合作、发展的环境。

尊敬的各位领导和各位代表！

中国谚语有一句话“独木不成林”。我们的胡志明思想说道：

“团结、团结、大团结

成功、成功、大成功”

为了一个公平公正、和谐可持续发展和美丽的世界，我们应团结携手，提倡多边主义和人权；始终以人为中心和发展的主体，共同探寻“未来增长新前沿”，为世界的繁荣昌盛，为人类和人民的更加幸福、美好的生活而努力。

让我们努力做到“3个共同”：共同倾听、共同理解；共同分享愿景和行动；本着和谐利益、共担风险的精神，共同努力、共同享受、共同胜利、共同发展。

祝祝愿本届年会取得圆满成功！

祝大家身体健康、幸福和成功

谢谢!

（完）