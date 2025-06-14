越南政府总理范明政圆满结束欧洲之行回到河内

越通社特派记者报道，6月14日上午8时整，承载越南政府总理范明政和夫人以及越南高级代表团已抵达首都河内内排国际机场，圆满结束赴法国尼斯出席联合国第三届海洋大会（UNOC 3）并开展系列双边活动，对爱沙尼亚共和国和瑞典王国进行正式访问之行。

在为期10天的欧洲之行中，范明政总理密集开展活动，共超过80多项活动。出席联合国第三届海洋大会期间，范明政总理代表东盟国家发表了重要讲话；与伊拉克总统共同主持世界三角洲峰会；作为特邀嘉宾出席摩纳哥绿色经济与金融论坛等。

出席联合国第三届海洋大会期间，范明政总理同中国、约旦、秘鲁、帕劳、哥斯达黎加、希腊、西班牙、葡萄牙、所罗门等20多个国家和国际领导开展双边会晤活动。

在法国、爱沙尼亚共和国和瑞典王国期间，范明政总理同三国高层领导进行会谈和会见等。

与法国领导会晤时，双方就推动落实越法全面战略伙伴关系框架及苏林总书记对法国进行正式访问的成果以及法国总统埃马纽埃尔·马克龙近日对越南进行访问的成果等措施达成一致。

范明政总理与爱沙尼亚和瑞典高层领导一致同意，推动越南与爱沙尼亚、瑞典关系再上新台阶，特别是在科技创新、数字化转型等领域的合作，这些领域是两个欧洲国家的优势领域。

访问期间，范明政总理还同旅居法国、爱沙尼亚、瑞典等国越南人社群、知识分子、海外越南人企业会面交流，倾听、分享海外越南人的愿望；增强他们的信心，激励和鼓舞他们继续努力向上，为祖国贡献力量。

范明政总理对欧洲三国的访问取得了许多重要和实质性成果，重申各国在相互尊重和遵守国际法的基础上，对越南在国际和地区共同关心问题上的关切、支持与紧密合作，共同为地区与世界的和平、稳定与合作作出贡献；同时不断深化和更新越南与各国的双边关系，以符合各自利益，并为地区与世界的和平、合作与发展作出贡献。（完）