越南政府总理范明政和韩国总统尹锡悦出席越韩企业论坛

6月23日下午，越南政府总理范明政同韩国总统尹锡悦在河内一同出席越南-韩国企业论坛。越南与韩国各部委行业、组织以及两国各协会、集团、企业等500多名代表与会。

在论坛上，双方坦率讨论了旨在改善越南投资营商环境、促进越韩经贸投资合作关系的创意和措施。

韩国总统尹锡悦认为，两国应努力将双边关系提升到新高度，其中将2030年双边贸易额提升至1500亿美元。尹锡悦希望两国关系将如湄公河一样源远流长。

越南政府总理范明政欢迎包括韩国企业在内的外国企业积极开展对越投资活动。越南将注重优先吸引对绿色经济、数字经济、循环经济、知识经济的外商投资，以科学创新为基础，以高质高效、高科技和环境保护为评估标准，符合于越南绿色增长战略，并满足可持续发展的要求。

范明政希望韩国企业加大对越南文化工业、娱乐工业的投资力度。

* 此前，政府总理范明政主持召开圆桌座谈会，同韩国企业协会、一流集团代表讨论促进贸易投资合作的措施。

座谈会上，韩国各协会、大型经济集团领导强调，将越南视为重要、战略伙伴，承诺与越南并肩同行，走互利共赢、共同繁荣之路，建议越南政府，各部委行业协调合作，为韩方企业在越南开展投资活动创造更为便利的条件。

范明政总理对韩方协会、企业领导提出的意见表示赞同，并认为双方应在投资营商活动中创造突破口，合作开展更为具体、更为切实的项目，为两国企业带来利益，同时为深化越韩全面战略伙伴关系做出贡献。

范明政建议韩国企业制定在越南长期投资的战略，在促进经济发展的同时，要注重环境保护问题，落实好民生政策，进而促进可持续发展，实现国家、人民、企业利益和谐。

范明政重申，越南政府本着“利益共享、风险共担”的精神一向与企业并肩同行。（完）