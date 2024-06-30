越南政府总理范明政和夫人黎氏碧珍抵达城南军用机场 开始对韩国进行正式访问

据越通社特派记者发回的报道，当地时间6月30日14时30分，越南政府总理范明政和夫人黎氏碧珍专机已抵达首都首尔城南（Seongnam）军用机场，开始对韩国进行正式访问。



韩国中小型企业和初创企业部部长Oh Young Joo，韩国驻越南大使崔泳杉(Choi Young Sam)，韩国外交部礼宾司司长礼宾司Seo Won Sam，外交部东盟事务司司长Kim Dong Bae，城南军用机场总司令；越南驻韩国大使武胡，大使馆工作人员和旅韩越侨等来到机场迎接范明政总理一行。



韩国外交部礼宾司司长和越南驻韩国大使登上飞机舱门迎接范明政一行。



范明政总理和夫人黎氏碧珍欢迎仪式在机场隆重举行。

预计，在于6月30日至7月3日访问韩国期间，范明政将与韩国高级领导人举行会谈和会见；出席企业论坛，文化合作旅游促进论坛，越南-韩国劳务论坛，韩国经济组织领导座谈会，韩国知识分子和科学家关于半导体和人工智能座谈会。



范明政还将会见一些领先经济集团领导代表，造访越南驻韩国大使馆工作人员和旅韩越侨社群代表，造访越韩文化家庭，造访首尔国家大学并发表讲话，参观京畿道平泽市三星集团半导体生产厂。



此次访问目的在于继续展开越共十三大对外路线；具体化越韩全面战略伙伴关系行动计划。（完）