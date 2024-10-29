越南政府总理范明政和夫人开始对沙特阿拉伯进行访问

据越通社特派记者发回报道，在对阿联酋进行的正式访问圆满结束后，承载越南政府总理范明政和夫人及越南高级代表团的专机于当地时间10月29日下午已抵达沙特阿拉伯首都利雅得，开始应沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼邀请出席第八届沙特“未来投资倡议”大会并对沙特阿拉伯王国进行工作访问之旅。



沙特阿拉伯政府官员和外交部领导同越南驻沙特阿拉伯大使邓春勇、大使馆干部和人员等在哈立德国王（King Khalid）机场迎接范明政一行。



此访是在两国建交25年来两国关系发展良好并取得许多实质性成果的背景下进行的。



沙特阿拉伯目前是越南在中东-北非地区的第三大贸易伙伴，2024年前9月双边贸易额达22.1亿美元。截至2024年9月，沙特阿拉伯在对越南投资的148个国家和地区中排名第79位，共有8个投资项目，注册资本总额达857万美元。目前，在沙特阿拉伯有4000名越南工人。



本着友好关系基础以及不少相似之处，两国在经济结构调整和实施长期发展目标过程中互补性较强，共同迎来许多突破性发展机遇。



此次访问将为两国传统领域的合作注入新动能，推动新领域合作取得新突破，更重要的是为两国合作进入新阶段铺平道路。（完）