越南政府总理范明政和夫人启程对科威特、阿尔及利亚、南非三国进行访问

陪同范明政和夫人出访的有越共中央政治局委员、越共十四大文件小组常务委员阮文年，中央书记处书记、外交部长黎怀忠，政府办公厅主任陈文山部长，国会民愿与监督委员会主任杨清平，建设部长陈鸿明，文化、体育与旅游部长阮文雄，民族与宗教部长陶玉容，政府总监察长段洪峰，国防部副部长阮文熊上将，公安部副部长范世松上将。

越南驻科威特大使阮德胜、越南驻阿尔及利亚大使陈国庆、越南驻南非大使黄士强 也随团出席相关活动。

范明政出席G20峰会，体现越南重视与G20成员和国际伙伴的合作，彰显越南在多边会议与论坛上日益提升的作用、地位、国际信誉，以及越南作出的积极、负责的贡献。

同时，此访体现越南一贯重视与包括南非、科威特、阿尔及利亚三国在内的中东、非洲国家的关系。

此次访问旨在巩固越南与南非、科威特、阿尔及利亚政治互信，进一步深化越南与三国以及中东、非洲其他国家的友谊与多方面合作关系。

越南希望通过此次访问推动并为双边关系注入新动力，提升越南与三国的合作水平，特别是推进签署各项协议和合作文件，为双方在贸易、投资及各方优势领域建立合作法律框架，同时加强在国际组织和多边论坛中的协调与合作。

范明政对科威特、阿尔及利亚、南非三国的访问继续贯彻落实越共十三大对外路线、中央政治局关于新形势下融入国际体系的第34-NQ/TW号决议和第59-NQ/TW号决议，以及中央书记处关于到2030年大力推进并提升多边外交水平的第125-KL/TW号结论。（完）