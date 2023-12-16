越南政府总理范明政呼吁日本企业继续扩大对越投资

越通社特派记者报道，赴日出席东盟与日本关系50周年纪念峰会并在日本开展双边活动的越南政府总理范明政12月6日出席主题为“新时代经济关系——致力于亚洲及世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系”的越日经济论坛。

在论坛上，日本各部委、组织和企业领导人在论坛上表示，本着共创未来伙伴关系的理念，日本将重点在未来产业、减排等领域对越南进行重点合作和投资。日本企业代表在论坛上对其在越南的绿色发展和数字化转型合作与投资的方向和建议进行了介绍。

范明政表示，2023年是越日建交50周年之年。越南国家主席武文赏最近圆满结束了对日本的正式访问，双方公布将两国关系提升为“致力于亚洲和世界的和平与繁荣的全面战略伙伴关系”，开辟了越日友好合作关系历史新篇章，为拓展两国各领域有效合作注入强劲动力。

范明政在论坛上表示，历经50年的发展，两国保持高度的政治互信。日本目前是越南第一大经济伙伴、第二劳务合作伙伴、第三大投资伙伴、第三大客源市场、第四大贸易伙伴。 两国经济互补性强。

在投资方面，日本在越南的投资项目数量多达5200个，注册资本总额超过715亿美元，涵盖加工制造业；电子元件; 研发; 金融;生物技术； 量子技术； 人工智能； 新一代医疗保健等。

在贸易方面，2023年前11个月双边贸易额超过400亿美元，其中越南从日本进口额达近200亿美元。 日本是与越南签署双边和多边自由贸易协定最多的合作伙伴。在日越南公民多达50万人，在越日本公民多达 2.2万人。

范明政在论坛上阐明，越南坚定维护国家主权和领土完整，坚持“四不”国防政策。越南坚持走独立自主、多边化、多样化、当国际社会的朋友、可靠伙伴和负责任的成员国等的外交政策。

范明政表示，越南有针对性、有选择性地开展招商引资工作；促进外企企业与内资企业的对接，推动数字经济、绿色经济、循环经济、知识经济强劲发展。优先引进高科技、电子、半导体、创新、可再生能源、新能源（包括氢能）、国际金融中心、现代贸易和服务、基础设施建设、研发等领域的项目，为推动经济结构调整和创新增长模式创造动力。

范明政指出，历经近40年的革新，越南取得了具有历史意义的重要成就。 越南经济规模达4090亿美元， 人均收入超过4100美元（2022 年），经济规模排名全球第40位，在全球品牌价值排行榜上排名第32位；进出口贸易总额排名前20位（2022年达到7325亿美元）；与60多个国家和地区签署了16项自由贸易协定，其中包括许多新一代自由贸易协定，市场、产品和供应链日益多元化发展。

今后，越南将继续调整经济结构，实现快速可持续发展；重点发展创新、数字化转型、绿色经济、循环经济、共享经济等新兴领域。

范明政重申，越日全面战略伙伴关系提质升级是双方继续拓展新兴领域合作空间的重要政治基础。 越南希望日本继续为越南工业化现代化建设事业提供合作与支持； 向越南提供优惠贷款；在先进技术转让和现代化管理方面向越南提供支持； 为帮助越南建立健全的体制机制和政策作出贡献。 范明政建议日方协助越南培养高素质人力资源，促进地方间合作；增进人文交流和文化合作。范明政总理呼吁日本企业继续对越南投资。

* 在越日经济论坛上，越南政府总理范明政与越日各部委、地方领导人共同见证了两国各部委、地方、机构和企业之间涵盖工业园区、城市地区、商业中心、绿色氢能生产、电池生产、能源、金融、数字化转型、人力资源培训等领域30份合作协议的签字仪式。（完）