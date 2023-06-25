越南政府总理范明政启程对中国进行正式访问并出席世界经济论坛年会

应中华人民共和国国务院总理李强和世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布的邀请，6月25日中午，越南政府总理范明政率越南高级代表团离开河内，启程对中国进行正式访问并出席第十四届世界经济论坛新领军者年会。此次出访从6月25日至28日进行的。

陪同范明政出访的有越南国防部部长潘文江，外交部部长裴青山，政府办公厅主任陈文山部长，计划与投资部部长阮志勇，工贸部部长阮鸿延，自然资源与环境部部长邓国庆等。

这是范明政总理首次对中国进行正式访问，也是越南政府总理7年来首次对中国进行正式访问。此次访问是在两国关系保持良好发展势头的背景下进行的，特别是在阮富仲总书记对中国进行正式访问（2022年10月30日至11月1日）之后；经贸及其他领域合作不断发展和深化。

越中全面战略合作伙伴关系保持发展势头并取得许多积极成果。高层和各级交流与接触定期进行。

两国经济、贸易、投资合作保持良好增长势头。越南是中国第四大贸易伙伴，2022年双边贸易额达1750亿美元。

2023年前5个月，越南对中国进出口总额达615亿美元，比2022年同期下降14.5%。

投资方面，2023年前5个月，中国对越南的投资额达10.8亿美元，项目156个，成为越南第三大外国直接投资来源国（仅次于新加坡和日本）。累计截至2023年5月20日，中国在对越南投资的143个国家和地区中保持第六位，有效项目3720个，注册资本总额近249亿美元。

范明政总理对中国进行正式访问的目的系贯彻落实党的十三大的对外政策；继续落实阮富仲总书记于2022年11月对中国进行正式访问的成果，其中包括《越中关于进一步推动和深化越中全面战略合作伙伴关系的联合声明》。

据悉，世界经济论坛第十四届新领军者年会于6月27日至29日在天津举行，是规模仅次于达沃斯论坛的会议。今年会议将集中讨论各种新领域，包括突出那些充满潜力的新兴经济体的作用。围绕“企业家精神：世界经济驱动力”这一主题，年会包括100场会议，集中于六大核心主题：重启增长、能源转型和材料供应、保护自然和气候、后疫情时代的消费趋势、全球背景下的中国与部署创新。

越南与世界经济论坛于1989年建立关系。长期以来，越南与世界经济论坛的关系持续良好发展。双方合作日益务实发展，重点关注宏观政策咨询、塑料垃圾减量、可持续农业、人力资源培训、数字化转型等重要领域。 （完）