越南政府总理范明政启程前往老挝出席第四届湄公河委员会峰会

4月4日下午，应老挝政府总理宋赛·西潘敦邀请，越南政府总理范明政离开河内，前往老挝万象出席第四届湄公河委员会峰会。

陪同政府总理范明政出席会议的有：越南计划投资部部长阮志勇；农业和农村发展部部长黎明欢；公安部副部长阮维玉；外交部副部长杜雄越；政府办公厅副主任阮春诚；自然资源与环境部副部长黎功成；交通运输部部副部长阮春创；科学技术部赴部长阮黄江；越南驻老挝大使阮伯雄。

第四届湄公河委员会峰会于 4 月 5 日举行，湄公河委员会 4 个成员国：柬埔寨、老挝、泰国和越南的政府总理率团出席会议。中国和缅甸两个对话伙伴国的领导人或代表，以及地区的 12 个发展伙伴、国际和区域组织、社会组织等参加会议。

会议旨在进一步重申 4 个成员国最高级别的政治承诺，以推动 1995 年签署的《湄公河协定》落地实施，并强化湄公河委员会的职能作用；继续肯定流域可持续发展的合作宗旨和原则；肯定历届峰会取得的成果；分析和评估与水资源相关的挑战和机遇，包括可持续发展和流域环境管理问题；确定流域发展和管理方向并商定实施湄公河流域发展战略（ 2021-2030）的协议和计划。（完）