新闻
越南政府总理范明政启程前往印尼出席第43届东盟峰会
第43届东盟峰会是东盟各国领导人就在当前地区及全球形势复杂多变的背景下进一步巩固东盟共同体并使东盟成为增长中心的问题共同进行讨论并提出方向的良好机会。
预计，第43届东盟峰会及相关会议期间，东道国印尼向迎接22个国家领导人和若干国际组织领导前来出席。印尼外长蕾特诺·马尔苏迪表示，这是有史以来规模最大的东盟峰会，有东盟11个国家（10个成员国和一个观察员国家）以及东亚峰会许多成员国的参与。此外还有孟加拉国和库克群岛两个嘉宾国。
预计，第43届东盟峰会及相关会议将关注四个重点，包括为东盟的长期愿景奠定基础，使东盟以更强的韧性应对挑战，使东盟成为经济增长的中心，将印太地区打造成为和平与繁荣的地区。
范明政总理率领越南高级代表团出席第43届东盟峰会这一事继续彰显了越南在东盟各个进程中的积极、有效的贡献。
范明政一行出席第43届东盟峰会及相关会议之行具有重要意义，根据越共十三大决议和中央书记处第25号指示，继续贯彻落实独立、自主、和平、合作与发展、多元化和多边化的外交政策；有助于向东盟和国际友人传递出越南党、国家和政府有关致力建设一个友好合作、深度融入、积极高效地参与地区各个进程，为“东盟要旨:增长的中心”主题作出重要贡献的越南形象的信息。（完）