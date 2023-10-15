越南政府总理范明政向高棉族同胞致以2023年亡人节祝福

在访问九龙江三角洲期间，恰逢2023年高棉族亡人节（Sene Dolta）之际，越南政府总理范明政于10月15日下午前往茶荣市第一坊Kom Pong寺看望慰问茶荣省爱国僧侣团结会并致以节日祝福。

范明政总理强调，近年来，尽管世界和地区形势面临种种困难和挑战，给国内形势带来不利影响，但在全党、全军、全国人民的努力下，越南经济社会取得许多重要的发展成就，其中，高棉南宗佛教乃至佛教僧尼和信徒做出了重要贡献。

范明政总理强调，越南党和国家始终致力于人民的繁荣和幸福，保护人民的人权、信仰和宗教自由；希望茶荣省僧侣团结会和高棉南宗佛教信徒弘扬传统，为建国为国事业做出更大贡献。

值此亡人节之际，范明政总理向高棉南宗佛教信徒传达越共中央总书记阮富仲的问候和节日祝福，同时希望茶荣省僧侣团结会积极参与国家特别是茶荣省的建设和发展事业。

越南佛教协会中央知事理事会副主席、茶荣省佛教协会知事委员会主任、茶荣省僧侣团结会主席石索赞（Thạch Sok Xane）和尚对党和国家领导人对宗教工作特别是高棉南宗佛教的关心表示感谢，同时建议党和国家继续关心和支持茶荣省发展和修缮宗教工程，其中包括许多被列为国家级遗迹的工程。（完）