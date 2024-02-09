越南政府总理范明政向已故总理范文同敬香 在河内各大医院开展走访慰问活动

值此春节即将来临之际， 2月8日晚（即2024甲辰年春节），越南政府总理范明政向前往敬香，并向已故政府总理范文同家属拜年。

范文同总理（1906年—2000年）是胡志明主席的优秀学生、值得信赖的亲密战友、坚强的无产阶级革命战士；越南革命的最重要领导人之一；为争取民族解放、国家建设和保卫事业作出了巨大贡献。

在长达75年的革命生涯中，范文同总理为党和民族的革命事业作出了许多伟大贡献。

范文同同志的事业生涯涉及政治、经济、文化、社会、国防安全等诸多领域。范文同总理曾两次担任法国枫丹白露（1946年）和瑞士日内瓦（1954年）谈判代表团团长，为结束印度支那战争、恢复和平作出了贡献，也是一位优秀的外交家。

在春节即将到来之际，范明政总理向已故总理范文同亲属致以新春祝福。

*2月8日下午，越南政府总理范明政在河内越德友谊医院和中央儿童医院开展春节前走访慰问活动。

范明政总理要求，在春节期间，越德友谊医院要全力保障患者的救治工作； 确保患者得到及时治疗；切实做好医疗卫生应急保障工作,更高效有序应对有可能发生的重大突发事件； 确保设施设备完好有效； 满足群众用药要求等。此外，在专业知识方面积极支援下级医院，特别是通过远程医疗系统进行远程医疗诊断和治疗。

范明政希望该医院加强实践、科研成果总结；参与制度建设；推进数字化转型进程，开展下级医院人力资源培养工作等。

值此之际，范明政总理要求各级部门严厉打击非法生产、经营、运输、燃放烟花爆竹等违法行为；严厉打击酒驾违法行为；确保食品卫生安全，保障群众健康安全。

范明政来到在越德医院急诊急抢救室，看望慰问了患者，向他们赠送慰问品。

其后，范明政来到中央儿童医院开展走访慰问活动。（完）