越南政府总理范明政向北江省天主教同胞致以圣诞祝福

值此2023年圣诞节之际，12月23日下午，越南政府总理范明政走访慰问北江省堂区神父和天主教信徒以及北江市勤劳致富的典型天主教家庭。

范明政向北江省乃至全国天主教同胞转达阮富仲总书记对2023年圣诞节和2024年新年的问候和最美好的祝福。

范明政表示，越南党和国家一直尊重和保障所有公民的人权，包括宗教信仰和无宗教信仰的自由权；注重为宗教组织按照宪法和法律的规定开展活动创造条件。

范明政表示，越南与梵蒂冈关系发展势头良好。 这是天主教同胞践行“敬主爱国”方针的重要基础和动力。

范明政高度评价北江省牧师和天主教信徒与全国和北江省各级党委、政府、政治系统和人民携手推动经济社会复苏与发展，确保社会治安，共同建设更加温饱幸福的生活；为建设祖国和家乡作出贡献。

范明政希望北江省牧师和天主教信徒继续有效落实党政策和国家法律法规，发挥文化历史传统，激发全民族大团结精神；继续落实好“在民族怀抱中善渡福音生活”和“益于道法、利于人世”方针。

北江省堂区牧师耶稣阮文峰表示，天主教人士下定决心继续贯彻落实好党和国家的方针、政策和法律法规，建设温饱幸福的生活，为建设日益富强的祖国和家乡作出贡献。

值此机会，范明政看望北江市勤劳致富、为社区做出许多积极贡献的阮玉灯-阮氏甜夫妇一家并向其致以圣诞祝福。（完）