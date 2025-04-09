越南政府总理范明政同西班牙首相佩德罗·桑切斯举行会谈

应越南政府总理范明政的邀请，西班牙首相佩德罗·桑切斯（Pedro Sánchez）于2025年4月8日至10日对越南进行正式访问。9日上午，越南政府总理范明政在政府总部举行仪式，欢迎西班牙首相佩德罗·桑切斯一行正式访越。欢迎仪式后，两位领导举行了会谈。



范明政强调了首位西班牙政府领导人自两国建交以来对越南进行访问的重要意义，深信此访将助力掀开两国关系发展新阶段，推动越西关系迈上新高度。



范明政强调越南始终重视并希望进一步深化与西班牙的多方面合作关系，高度评价西班牙在佩德罗·桑切斯首相的领导下已取得重要的经济社会发展成果，为解决全球性问题做出积极贡献。



西班牙首相桑切斯强调，西越两国合作潜力巨大，同意与越南协作，在未来建立全面战略伙伴关系。桑切斯对越南经济社会发展成就表示印象深刻，强调越南是西班牙在东盟区内的头等优先伙伴之一，希望同越南加强全面合作。他同时表示，越来越多的西班牙企业、游客希望赴越旅游和寻找投资营商机会。



两位领导就推动两国战略伙伴关系深入、务实发展的各大合作方向展开讨论。双方同意加强各级代表团互访，有效展开现有的双边合作机制。两位总理建议两国外交部继续发挥协调作用，推动双边关系发展，同时研究为今后将两国关系提升为全面战略伙伴关系的内涵。



在桑切斯讨论当前世界经济面临的挑战和困难以及应对贸易紧张局势的措施后，范明政强调，越南政府正最大限度地发挥“冷静、坚定、灵活和创新”的方针，坚持“避免对抗、坚持对话”的原则，推动经济结构调整，朝着绿色、可持续方向发展，以主动应对挑战，不断提升经济的内在能力和应对外部冲击的韧性，从而有效应对可能影响越南各方面发展的外部波动形势。



范明政表示，越南正在推进一系列财政与金融支持政策（如信贷支持、优惠利率、减免费用、土地税等），同时保障基础设施畅通、制度环境开放透明、治理体系智能高效等，以降低国内外企业投入成本、提升本土企业竞争力，确保投资与营商环境稳定、安全、透明，从而为外国投资者在越南长期经营发展提供坚实支撑。



范明政强调，越南正高度集中推动市场多元化，尤其是开发潜力市场，同时推动产品和供应链多样化。这要求国内外企业通过积极创新、应用科技、重视版权与知识产权，不断提升产品质量与生产效率，以增强市场竞争力。

两国领导人一致同意切实落实《越南－欧盟自由贸易协定》（EVFTA）和新签署的双边金融合作议定书，同时于2025年尽早召开首次经济、贸易与投资联合委员会会议，以最大限度挖掘两国经济的潜力与互补优势，力争在不久的将来将双边贸易额提升至80亿美元以上。



桑切斯高度评价《越南－欧盟投资保护协定》（EVIPA）正式生效所带来的广阔合作潜力，承诺将呼吁尚未批准该协定的欧盟成员国尽快完成相关批准程序；同时推动欧洲委员会早日取消对越南水产品的“IUU黄牌”警告。



桑切斯强调了两国经济互补性，并建议越南减少非关税行政手续，为西班牙农产品和家禽开放市场，进而推动双边贸易合作的平衡发展。值此机会，西班牙首相还感谢越南继续对西班牙公民实施免签政策，这为两国旅游发展、民间和文化交流作出了积极贡献。



两国领导人一致同意继续深化在教育、文化、体育和旅游、可持续农业发展、地方合作与人文交流、高素质人力资源培训、国防与安全等领域的合作。



两位总理强调团结与合作、推动多边主义、尊重国际法律至上原则是应对全球性挑战的关键；双方一致同意继续在多边论坛和国际组织中，特别是在联合国以及东盟—欧盟框架内，密切协调与相互支持。



关于东海问题，双方一致认为东海在国际航运中的重要地位；重申支持越南和东盟关于通过和平方式解决争端的立场，强调必须遵守包括《1982年联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法，为维护本地区的和平、稳定、安全、航行和飞越自由作出积极贡献。



值此机会，西班牙首相桑切斯邀请越南政府总理范明政对西班牙进行访问，以继续就推动越西战略伙伴关系发展的措施进一步深入讨论。范明政愉快地接受邀请，并建议两国通过外交渠道安排访问时间。（完）