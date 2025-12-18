越南政府总理范明政18日上午与新加坡总理黄循财通电话，就双边关系及近期新发生的地区和国际问题交换意见。



越南政府总理范明政为在2025年11月举行的G20领导人峰会期间进行双边会晤后，与新加坡总理黄循财进行交流感到高兴。范明政高度评价两国总理经常开展接触与电话会谈，以便及时协商、有效应对挑战、抓住发展机遇，同时为加强东盟团结作出切实贡献。



双方对自两国关系升格为全面战略伙伴关系以来呈现出良好发展态势感到高兴，并一致同意有力、有效地推进2025—2030年行动计划；同时研究制定新的合作机制，其中包括两国执政党间的战略对话机制。



两国总理还一致同意继续优先推进越新工业园区（VSIP）网络升级至第二代，实现更绿色、更智能、更包容、更全面；力争在2030年之前达到30个越新工业园区，并将这一成功模式推广至区域其他国家。

越南政府总理范明政同新加坡总理黄循财通电话。图自越通社

范明政总理高度评价两国正积极开展越南向新加坡出口风电项目的可行性调研；并建议在小型模块化核电发展方面加强合作；尽快在碳信用、粮食安全等领域开展具体合作项目。



范明政总理希望新加坡参与越南在胡志明市和岘港的金融中心建设，继续支持越南发展高质量人力资源，使越南—新加坡关系成为区域内团结、合作与对话的典范。



新加坡总理黄循财对范明政总理提出的建议表示赞同，并强调，在区域局势复杂多变的背景下，新加坡希望与越南切实落实新建立的全面战略伙伴关系，成为东盟区内“合作共赢的灯塔”。



两位领导还就共同关心的地区和国际问题展开讨论。（完）