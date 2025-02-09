越南政府总理范明政同广义省领导举行工作座谈会

莅临广义省视察期间，2月9日下午，越南政府总理范明政就广义省经济社会发展情况、化解经济社会发展中的困难、发挥潜力与优势，促进快速可持续发展等问题，同该省领导进行工作座谈。

2024年，虽然经济社会还遇到许多困难和挑战，但在中央、政府、政府总理、各部委行业、各级政府的关心支持下，广义省军民已上下一心，及时落实中央各大主张和政策，由此该省在执行任务方面，已取得积极变化，并在所有领域上取得较为全面的成果。

广义省领导在会上建议上级政府审批批准，并采取特殊政策，在榕桔经济区有效展开炼油和能源中心；将李山岛县发展成为海洋岛屿旅游中心等提案；研究优先投资建设经过广义省的高速公路，旨在逐步完善该省交通网络，为东-西经济走廊的发展创造动力等。

会上，各部委领导代表已讨论并对广义省经济社会发展情况进行评估，同时解答了该省领导提出的建议和意见。

范明政总理在会上作结论时对广义省2024年取得的经济社会发展成果给予表彰，同时指出了当前存在的不足之处，分析其原因，并要求省领导吸取经验，发挥实力，革新思维，把握情况，及时采取措施来解决。

范明政总理要求相关部委行业携起手来，与广义省政府协调联动，化解广义省经济社会发展进程中所遇到的困难和障碍、疏通资源、发挥潜力与优势，推动广义省迅速可持续发展。

范明政总理对广义省提出的意见建议的解决方案表示赞同，并要求相关部委行业按照自己的职责范围内进行处理，至于李山机场投资建设提案，范明政总理要求广义省认真研究机场按照公私合作模式投资建设的必要性、可行性和有效性，进而充分挖掘旅游潜力。

范明政总理相信，在各部委行业的帮助以及省党委、政府和人民的努力之下，广义省将出色完成2025年所有任务目标。（完）