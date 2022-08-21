越南政府总理范明政:各部门、行业和地方全力解决卫生部门的紧迫性问题

越南政府总理范明政8月21日上午在题为“全力提升人民群众健康水平 主动灵活适应 助力经济快速复苏可持续发展 ”的全国性视频会议上指示各部门，各行各业各地方与卫生部保持密切配合，解决公共采购、投标、支付医保费、医务人员待遇政策等当前紧迫性问题。



范明政在会议上对卫生部所取得的成果给予了充分肯定，明确指出了卫生部在人民群众健康保障工作中所存在的问题，提出了旨在提升人民群众健康水平，主动灵活适应，助力经济快速复苏可持续发展等的部分任务和措施 。



范明政表示，要把人民的生命安全和身体健康摆在最高位置；促进公共与私营部门在医卫领域的共同发展，实现公共部门和私营部门在卫生领域中的平等对待。

范明政要求卫生部与各部门和地方配合，密切关注疫情动态，高效开展疫情防控工作，做好应急预案，防止疫情再次爆发。提升人民群众对接种新冠疫苗的意识，朝着安全科学高效方向推进疫苗接种工作；有效落实检测、隔离、治疗等的防疫“三件宝”；严格落实2K Vaccine(口罩、消毒、疫苗)以及治疗、技术、增强人民的防范意识和其他措施;抓紧核查、研究并完善相关医疗政策；提高扩大医务人员的待遇；多措并举，彻底解决医院缺乏治疗药物和医疗物资的情况；制定药物和医疗设备投标机制，确保透明度和可行性，并解决该领域存在的问题导致其对人民健康造成影响。

范明政要求大力推进医保改革；推进公共资金拨付进度；核查有关社会化、公私合作、促进私人卫生机构的发展；加快白梅医院（第二分院）和越德医院的投资项目的施工进度。

据越南卫生部代部长陶红兰的报告，越南医疗保险参保率由2016年的81.7%增加到了2021年的91.01%。越南是世界上疫苗覆盖率最高的国家之一等。（完）