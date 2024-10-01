10月1日下午，越南政府总理范明政在政府驻地主持召开有关在全国范围内为贫困户、相对贫困户清除临时房屋、破旧房屋的政府常务会议。

据劳动荣军与社会部的统计数据显示，目前全国临时住房和破旧房屋共有15.3万多间。如果为新建房屋提供5000万越盾，为修缮房屋的家庭提供2500万越盾的支持，全国需要超过6.5万亿越盾（折合人民币18.5亿元）。

在 “2025年全国携手清除临时房屋、破旧房屋”运动启动仪式上，各组织和个人捐赠了3200亿越盾，各地方已为这项工作筹集了超过440亿越盾。

越南振幅总理范明政在会议上发表总结讲话时表示，从现在至2025年底，全国要清除贫困户和相对贫困户临时住房和破旧房屋15.3万间以上，要求动员一切资源参与其中。

范明政表示，除了国家的支持外，需大力弘扬人民自力更生的精神，争取邻居、亲戚、各政治-社会团体的财力支持，动员各部委、企业、社会组织携手支持各地清除临时房屋、破旧房屋。

范明政指示各部委、各地方要“下定决心，下大力气，坚决行动；明确任务、明确责任、明确时间、明确结果”；同时加强检查监督力度，比年腐败和消极现象发生，力争2025年12月31日前全国完成临时房屋、破旧房屋清零工作。

政府总理要求开展450个昼夜竞赛运动；动员全社会的共同力量，携手完成全国临时房屋、破旧房屋清除工作。（完）