新闻
越南政府总理范明政发起450个昼夜“清零”全国临时房屋、破旧房屋竞赛运动
据劳动荣军与社会部的统计数据显示，目前全国临时住房和破旧房屋共有15.3万多间。如果为新建房屋提供5000万越盾，为修缮房屋的家庭提供2500万越盾的支持，全国需要超过6.5万亿越盾（折合人民币18.5亿元）。
在 “2025年全国携手清除临时房屋、破旧房屋”运动启动仪式上，各组织和个人捐赠了3200亿越盾，各地方已为这项工作筹集了超过440亿越盾。
越南振幅总理范明政在会议上发表总结讲话时表示，从现在至2025年底，全国要清除贫困户和相对贫困户临时住房和破旧房屋15.3万间以上，要求动员一切资源参与其中。
范明政表示，除了国家的支持外，需大力弘扬人民自力更生的精神，争取邻居、亲戚、各政治-社会团体的财力支持，动员各部委、企业、社会组织携手支持各地清除临时房屋、破旧房屋。
范明政指示各部委、各地方要“下定决心，下大力气，坚决行动；明确任务、明确责任、明确时间、明确结果”；同时加强检查监督力度，比年腐败和消极现象发生，力争2025年12月31日前全国完成临时房屋、破旧房屋清零工作。
政府总理要求开展450个昼夜竞赛运动；动员全社会的共同力量，携手完成全国临时房屋、破旧房屋清除工作。（完）