越南政府总理范明政发表署名文章 ： 《加速突破，下决心胜利实现越共第十四次全国代表大会的决议》

在2021-2026年政府任期圆满结束之际，越南政府总理范明政发表署名文章，回顾过去五年的施政历程，展望新一任期的发展方向。越通社谨向读者全文介绍这篇文章。



越南共产党第十四次全国代表大会取得了圆满成功，承载着新的愿景与信心，激发了新的气势，开启了国家发展的新动能。以高度团结统一、全面深化改革、果断行动和最高政治决心，我们必将战胜一切困难和挑战，发挥全民族大团结力量与时代力量的结合，努力实现“两个一百年”战略目标，推动国家稳步迈入新纪元——富强、繁荣、文明、幸福，坚定走向社会主义的发展新纪元。



回顾2021-2025年任期，全党、全民、全军展现出坚强意志，经受住“风暴”考验，把握每一个机遇，坚持不懈努力，在建设和保卫祖国事业中取得了十分重要的成果。在世界形势快速变化、复杂多变、诸多问题前所未有、超出预期，战略竞争激烈、冲突频发，特别是新冠疫情、自然灾害、气候变化造成严重影响的背景下，在越共中央委员会的领导下，直接、经常领导的是以总书记为首（此前为阮富仲同志，现为苏林同志）的政治局、书记处；政府、政府总理以及各级各部门、各地方作出巨大努力，紧密结合实际，集中领导、果断、灵活、高效地落实中央、政治局、书记处、国会的各项决议与结论。秉持“党已指明方向、政府统一行动、国会赞同、人民支持、祖国期待、国际朋友帮助，就只谈做、不谈退”，“说到做到、承诺必行；做就要有成效”的方针，我们成功“化危为机”，“扭转局势、转变状态”，在各领域取得了全面而突出的重要成就[1], 其中尤为突出的是：以“把人民生命健康放在首位、置于优先位置”为精神，成功控制新冠疫情，同时推动经济社会复苏与发展。经济展现出强劲韧性，在保持宏观经济稳定、有效控制通胀、保障经济各大平衡的同时，实现了地区和世界前列的增长速度[2]；公共债务、政府债务和财政赤字均低于规定上限。各战略性突破得到有力实施，形成“体制畅通、基础设施联通、治理智能”[3]的发展新空间。科技发展、创新驱动和国家数字化转型得到强力推进[4]。许多长期积压问题得到集中解决，有效防止浪费，释放发展资源[5]。文化社会领域在认识、行动和成效上均取得进步；社会保障政策、优抚政策和减贫工作全面推进、成效显著，坚持“不让任何人掉队”的精神[6]；贫困发生率降至1.3%左右；人民物质和精神生活持续改善[7]。大力推进政治体系机构精简重组这一“重绘山河”的改革，构建两级地方政府体制，并与行政审批改革、权力下放和分权相结合[8]。正如苏林总书记所强调：“ ‘重绘山河’的决定是具有战略意义的历史性举措，标志着国家行政体制完善事业进入新发展阶段。”监察检查以及反腐败、反浪费、反消极工作持续加强。国防安全实力和战略自主能力不断巩固增强；国防安全投入创下历史最高；政治社会保持稳定，社会治安持续向好。对外工作和国际融入工作成为亮点，取得重要成果;越南国际地位和声誉不断提升，为国家发展保持了和平稳定的环境。

越共第十四届中央委员会集体亮相。图自越通社

从领导、指挥和治理实践中，我们总结出今后发展阶段的五条宝贵经验：一是，党的正确英明领导是决定越南革命一切胜利的首要因素；要果断、主动、灵活、创新地贯彻落实党的主张和国家政策；准确把握形势，及时作出有效政策应对，尤其是面对新问题、难问题和前所未有的问题。二是，不断巩固和加强团结，发挥全党、全民、民族上下同心以及国际团结的力量，同时必须具备高度决心、巨大努力和果断行动。三是，人民创造历史，力量源于人民；以人为中心，把人民作为主体、目标和最重要的资源与动力，巩固人民对党和国家领导的坚定信心。四是，将民族力量与时代力量相结合；以内生动力为基础性、战略性、长期性和决定性力量；外部资源为重要、必要和突破性力量；必须高瞻远瞩、深思熟虑、谋大事成大业，重视时间、智慧和关键时刻的果断决策。五是，推进分级分权与资源配置相结合，提高执行能力，加强监督检查和权力约束；按照“六个明确”的精神分工：明确人员、明确事项、明确责任、明确权限、明确时间、明确结果。

范明政总理考察富国国际客运港项目。图自越通社

总体来看，在困难挑战多于机遇、有利条件的背景下，特别是外部不利因素与长期存在的内在局限交织叠加的“双重影响”下，2021-2025阶段所取得的成就是极为重要、弥足珍贵、令人自豪的，得到了人民和国际社会的高度评价；尤其是我们保持了“内稳外顺”，进一步巩固了人民对党和国家的坚定信心；持续形成改革新趋势，积蓄快速可持续发展的势能，增强全面包容发展的动力，形成新的发展气势，推动国家稳步迈入新时代。



步入2026年——2026-2030年任期的开局之年，具有承前启后的特殊重要意义。这是国家加快转型、迈向新发展纪元的关键阶段。与此同时，预计世界形势与格局将继续发生快速、复杂且难以预测的变化。



脱钩断链、碎片化及多极化趋势正在改变甚至打破几十年来形成的许多世界秩序规则；大国间的战略竞争日益激烈复杂；全球供应链、贸易与投资剧烈波动；新技术的爆发式发展在多个层面产生深远影响；非传统安全因素、疫病、自然灾害及气候变化继续异常演变，造成严重后果，而我国仍是一个发展中国家，经济正处于转型过程中，规模尚小，开放度高，竞争能力与抗风险能力仍需继续巩固和增强。



特别是自2026年2月底以来，中东地区爆发并蔓延的军事冲突，已经并将继续对许多国家、地区及全球经济产生沉重影响[11] ；但必须将其视为按照绿色、数字、快速及可持续方向进行经济结构重组的契机。

2026年1月政府定期会议：以线上方式与各地方举行。图自越通社

越共十四大为2026-2030年任期确立了目标与要求，即：保持和平稳定环境，推动国家快速、可持续发展；全面改善和提升人民生活水平；增强战略自主、自强自信，在民族新纪元年中奋勇前行；胜利实现两个“百年”战略目标，将越南建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的社会主义国家。



贯穿始终的指导观点是：坚定并创造性地运用马克思列宁主义、胡志明思想及党的革新路线理论；坚持民族独立与社会主义相结合的目标；保持战略自主，同时不断创新思维、模式和发展方式，以“发展促稳定、稳定推发展”为方针，推动国家快速、可持续发展；强烈激发爱国传统、发展渴望、团结精神以及自主、自信、自立、自强和民族自豪感；发挥文化与人的力量，使其成为发展的内生动力和强大引擎。

范明政总理出席在南非举行的二十国集团（G20）峰会开幕式。图自越通社

加大建设并同步完善快速、可持续发展的体制；确保战略自主，并与同步实施“四个转型” ，即：数字化转型、绿色转型、能源转型、结构转型及人力资源质量转型相结合。同步开展各项中心任务，以经济社会发展与环境保护为中心；党的建设为关键；人文的发展为基础；增强国防安全及加大对外与融入国际工作为重要且经常性任务。



在不久前举行的越共第十四届中央委员会第二次全体会议（越共十四大二中全会）上，苏林总书记概括并强调了本任期的五项重点工作：（一）党内政治思想工作及“四个坚定” [12] ;；（二）经济两位数增长目标；（三）发挥二级地方政府模式优势；（四）强化检查监督、权力管控及反腐败、反浪费、反消极斗争；（五）保障新时期中的国防、安全、对外及国际融入。



其中，经济两位数增长是新时期发展的客观需求，需遵循“四项核心原则” 3。为了打造发展的“动力之动力”，中央将尽早制定关于新时期国家发展模式的决议。在创新纪元，必须转变思维，将状态从“被动应对”转向“主动适应”，化危为机，将风险管控转化为竞争优势。要求各部门和地方贯彻落实，集中确定突破性动力，本着“六个明确”精神分配责任，以实现两位 数增长目标；紧贴实践，准备好各项指导方案；注重“扭转局面、转换状态”的突破性方案；同时提高战略预测，战略自主和风险管控的能力；集中化解困难障碍，推动生产经营，削减成本，为民众和企业创造便利条件。

胡志明市VSIP工业园：致力于打造集高科技发展于一体的绿色、智能、现代工业首府。图自越通社

国家正迎来新的发展机遇；所肩负的任务极其艰巨，但同时也充满了光荣，是当代人对历史应尽的重任。



我们要深入贯彻“资源源于思维与愿景；动力源于改革创新；力量源于人民与企业”的精神，在党和政府的领导下，各级、各部门、各地方必须在领导、指导与调控工作中更加果断、更加创新，以“已努力则需更努力，已下决心则需下更高决心，已果断行动则需更果断行动”以及“言必行、行必果、果必效”为方针，全力创造发展突破；重点聚焦并严肃、果断、同步且高效地落实党、国会和政府的各项决议，着重抓好“1个目标、2个保障、3个有、4个不、5个化”，其一，“1个目标”是致力于让人民过上丰衣足食、幸福美满的生活，实现一年更比一年好；“2个保障”是保障发展稳定，以稳定保障快速、可持续发展；‘3个有’即有人民的贡献、有国家的贡献、有企业的贡献；‘4个不’要求不虚度一日、不延迟一周、不错失一个月机遇、不被动一年；‘5个化’涵盖绿色化发展、数字化转型、资源优化、治理智慧化、国家-人民-企业利益协调化。其中，需重点抓好以下核心内容：



深入、全面贯彻并果断、同步、高效地组织落实越共十四大决议，是全党、全军、全民在2026-2030年任期的首要政治任务。在越共十四大决议及政治局关于各关键领域突破性决议的基础上，政府、各级、各部门和地方需迅速将其具体化为行动纲领与执行计划，明确路线图、目标、任务与可行性方案，突出重点，确保阶段性成果“可称、可测、可数”。要着重提高一把手在组织实施、检查监督中的责任意识，以具体成果评估绩效；坚决克服形式主义和唯成绩倾向；大力弘扬革新精神，敢想、敢做、做到底，为了公共利益敢于担当；确保从任期伊始，就在整个政治体系、人民群众及企业界中，促使认识与行动发生显著转变。

范明政总理与32C国道新封州桥项目区居民交流。图自越通社

疏通、动员并高效利用一切资源，最大限度激发创造力与责任感，以新思维、新举措和突破性方案，坚定决心全力实现两位数[13]增长目标。国际经验表明，凡是成功跨越“中等收入陷阱”、迈入高收入行列的国家，都曾经历一个高速增长期，在此期间大力推进工业化与现代化，持续加大对教育科技和战略性基础设施的投入，并深度融入全球价值链。



对我国而言，这是必须坚决实现的战略目标，但也充满挑战，要求我们既要最大限度发挥并革新投资、消费、出口等传统增长动力，又要强力推动以科技、创新、数字化转型和绿色转型为基础及主导的新增长动力；同时注重开发行政区划调整、机构精简及实施两级地方政府后的新发展空间。特别是，高增长必须与保持宏观经济稳定、管控通胀、保障经济大盘平衡相结合，为国家在新纪元的快速、可持续发展奠定坚实基础。



在世界局势预计仍将复杂演变、难以预料的背景下，我们需继续密切跟踪、准确研判形势，增强分析预测能力，主动采取“扭转局面、转换状态”的对策，在各领域实现及时、灵活、高效应对，最大限度减少外部负面影响[14];同时巩固并提升国家的战略自主能力，坚持建设独立自主经济体与主动、积极、深入、务实、高效融入国际社会相结合的一贯方针。继续实施合理、精准的扩张性财政政策，并将其与主动、灵活、及时、高效的货币政策同步协调，既要保持宏观经济稳定、实现既定通胀控制目标，又要助力化解生产经营困难，支持企业发展并促进经济增长。加大公共投资资金拨付力度；发挥公共投资的引领和带动作用，激活民营投资进入战略基础设施、能源转型、物流及数字基础设施等领域；合理开发利用公债空间及财政赤字，动员更多资源投入发展投资活动。推动并疏通民营投资和外资（包括直接投资与间接投资）进入优先行业和领域，提升经济生产能力。



在动员公私合作（PPP）资源方面，必须一以贯之、高效落实“利益共享、风险共担”原则。同步实施市场拓展、扩大内需及精准支持生产经营的各项方案，特别是针对中小企业，使国内市场成为经济发展的坚实后盾。注重市场多元化、产品多元化及供应链多元化，针对外部波动实现及时、灵活、高效应对，确保实现既定的进出口增长目标。要集中力量果断、高效落实各项战略突破，使增长质量发生根本性转变，全面提升经济效率、竞争能力及抗风险韧性。



第一，发展体制是“突破之突破”；体制必须先行、开路，并本着“政府引导、企业先行、公私同行、国家发展、人民幸福”的精神，转化为国家竞争优势；坚决废除“特事特批”机制和“管不了就禁止”的思维；集中完善并提升法律体制系统质量，确保其具备充足性、同步性、现代性、国际融入性及相对稳定性与可预测性，既满足服务国家管理要求，又促进发展，并以“引导发展”为核心；提升各类市场在动员、分配及利用资源方面的质量与效率，特别是激活经济体中规模巨大的闲置资金；注重推动金融市场深层次发展，与提升证券市场等级、推动企业债券市场、黄金市场及房地产市场向透明、健康方向发展相结合，有效防范和管理系统性风险；加快国际金融中心运作，大力发展自由贸易区及各类新商业模式。



第二，集中进行结构转型，提升人力资源质量，助力推动劳动生产率、效率、竞争能力及国家快速、可持续发展；集中完善并有效落实人才吸引与重用政策；加大重点和战略性行业、领域的劳动力培训及高质量职业培训力度，确保满足劳动力市场需求，并与新形势下的经济结构转型及国际融入要求相结合；加强外语教育，推动英语成为学校的第二语言；大力推广综合教育模式（STEM、STEAM）、科学研究、提升数字技能与人工智能（AI）能力及全球公民培训；制定具有突破性的科学研究计划与方案，聚焦11个战略性技术产业群，实现从“应用”向“主导”和“自主”的强力转变，并与技术汇聚能力相结合。



第三，优先发展同步、现代、智能且具备强辐射带动力的基础设施体系，吸引全社会投资资源，特别是战略性及重点基础设施工程与项目；集中发展高质量、多式联运的交通基础设施，实现各地区、各地方之间以及与区域和国际间的同步衔接与顺畅贯通；注重发展绿色能源基础设施、数字基础设施、现代数据中心、城市基础设施以及防灾减灾、适应气候变化的基础设施。力争到2030年前完成5000公里以上的高速公路及老街-河内-海防铁路建设项目；进一步加快河内-谅山铁路建设进度；抓紧开展南北高速铁路投资建设；尽早开工建设具有百年愿景的核电站项目，确保能源安全，服务国家快速、可持续发展。



大力推动以科学技术、创新、数字化转型和绿色转型为基础的增长模式转变，发展新型生产力。提升国家科技与创新能力，在重点领域达到先进水平，跻身中等偏上收入国家前列。加快推进工业化、现代化进程，全面推动涵盖行业间与行业内部的经济结构重组，注重提升基础工业和配套工业的效率与竞争力，优先发展一批领先科技企业，逐步掌握半导体芯片、机器人、自动化、人工智能、新材料、生物技术、环境、可再生能源及新能源等新兴领域的核心生产技术。提升服务业质量、效率和竞争力，建设高质量服务和旅游中心，使旅游业真正成为支柱产业，大力发展国际金融中心、新一代自由贸易区、大型物流中心，并与国际机场、海港中转枢纽和重要国际口岸相连接。推动农业和农村经济结构向高质量方向转型，促进绿色、生态、循环发展，按价值链高效组织生产，重点发展大规模、高附加值商品生产区以及农林水产品深加工中心，朝着“绿色农业—绿色产品—高科技—可持续市场”的方向发展。加强区域经济发展和区域联动，发挥重点区域、增长极、经济走廊和大型经济中心的作用，重视发展海洋经济并与海洋主权保护相结合，发展低空经济、数据经济、银发经济、循环经济、共享经济、夜间经济等新型经济模式。加强国有经济、民营经济和外资经济之间的联动，制定政策鼓励个体工商户转型为企业，大力发展具有国际品牌与信誉的越南大型经济集团和企业，深度参与区域和全球价值链，注重吸引新一代高质量、高效且与技术转移相结合的外资。



注重发展文化和社会领域，确保社会进步、公平与社会保障，提高人民生活水平。实现文化与经济发展协调同步，让全民共享国家发展成果。推动文化真正成为发展的基础和内生动力，建设先进且富有民族特色、多样性中的统一的越南文化，有效落实越共中央政治局关于文化发展的第80号（80-NQ/TW）决议，推动民族文化走向国际，同时吸收世界文化精华本土化， 大力发展文化产业、娱乐产业和创意经济。鼓励发展以基层和人民为中心的文化设施与活动，缩小不同地区、不同群体在文化获取与享受方面的差距。建设一批具有区域和国际水平的大型文化、体育工程，推动公私合作机制，发展创新型文化体育管理模式。充分且及时推动针对有功人员、优抚对象和弱势群体的相关政策落地见效，保障社会保障和可持续减贫，坚持“不以牺牲社会公平和民生为代价追求单纯经济增长”，做到“不让任何人掉队”。及时采取措施应对外部不稳定因素及自然灾害、传染性疾病对生产经营、就业和民生的影响[15]。



按照第72号（72-NQ/TW）决议精神加强人民健康保护与提升，发挥人口黄金期优势。有效实施国家目标项目，包括新农村建设、可持续减贫、少数民族和山区发展、教育、医疗和文化等，特别是在基层层面。力争尽早完成建设100万套保障性住房以及248个陆地边境乡的一贯制学校。落实民族、宗教、老年人、性别平等及妇女儿童发展政策，保障校园和医院安全卫生，提升越南在人类发展指数和幸福指数方面的国际排名。



更加重视环境保护、防灾减灾和气候变化适应。提高土地、资源和重要矿产，特别是森林、海洋、水资源及稀土等的管理与利用效率。在城乡同步实施强有力的环保措施，遏制生物多样性下降，保护与恢复生态系统，基本解决大城市、传统工艺村及河流的严重污染问题，力争特殊城市全年空气质量指数良好或中等天数达到75%—80%。推动绿色转型，减少温室气体排放，力争到2050年实现“净零排放”。重点实施防灾减灾和气候变化应对方案，特别是应对九龙江三角洲海平面上升、盐碱侵蚀和淡水短缺问题，防范中部及山区洪水、滑坡，治理大城市内涝问题。提升灾害预测与预警能力，主动实施搬迁安置，保障高风险地区居民的生活、就业和收入稳定，总体要求是对经济结构进行重构，以有效适应气候变化。



加快行政改革，打击腐败、浪费和消极现象，增强人民和社会信心。建设精简、高效、专业、透明的服务型政府，按照“机构精简—数据互联—智慧治理”的方针运行。从传统行政管理思维转向发展治理思维，以人民和企业为中心，以人民满意度为衡量标准。持续改善营商环境，提升国家竞争力，全面清理并取消不必要、矛盾、重叠和不明确的经营条件，减少50%的行政手续时间和成本。大力推进分级管理和权力下放，发挥地方自主权和自我负责的作用，并与资源配置相结合，同时加强检查和监督，按照“地方决策、地方执行、地方负责”的方针运行；提升两级地方政府的运行质量和效率。



推进国家治理能力现代化，依托数字数据提升国家管理与治理水平，加快建设数字政府、数字经济和数字社会。特别是要按照 “准确、完整、干净、动态、统一、共享” 的原则，构建国家和行业数据库体系。着力构建现代、高效且富有实效的国家治理体系，营造公平竞争、公开透明、稳定可靠的投资营商环境。通过降低合规成本、对接国际良好惯例，不断激励创新、释放生产力，动员一切可用资源，为国家发展注入新动能。



坚决打击腐败、浪费和消极现象，坚持积极预防与主动发现相结合，对违法违规行为及时、从严处理，做到“不设禁区、没有例外”。同时，建立健全合理的薪酬与待遇机制，实行及时奖励与严格纪律并行，并继续完善相关政策，明确、具体地鼓励和保护敢想、敢做、敢担当、为公共利益负责的干部。推动全社会建设纪律严明、秩序规范的法治环境，引导全体社会成员依照宪法和法律生活与工作，并在全社会发起节约和反对浪费的运动，形成崇尚法治、厉行节约的良好社会风尚。



巩固国防和安全实力，推动对外关系和国际一体化，为国家快速可持续发展营造和平稳定环境。继续着力建设和巩固全民国防体系、全民国防阵势以及人民安全体系和人民安全阵势，并与“民心阵地”建设相结合，构建主动、稳固的防御区域。坚定贯彻“国防四不政策”；建设革命化、正规化、精锐化、现代化的人民军队和人民公安力量；提升人民武装力量的战斗力，在任何情况下均坚决捍卫祖国。大力发展自主、自立、自强、军民融合、现代化的国防工业和安全工业。牢牢维护政治安全和社会秩序；坚决保障国家安全、人的安全、经济安全和网络安全；及时、高效应对传统与非传统安全挑战。坚持独立自主,多样化、多边化的对外路线，成为国际社会的好朋友、可信赖伙伴和负责任成员。推动新时代对外工作与国家历史地位、文化特色以及综合实力和国际地位相匹配。主动、积极、深入、务实、高效推进国际融入；最大限度发挥国家潜力、优势以及新形势下的综合实力；大力发展经济外交、科技外交和能源外交。秉持“团结创造力量、合作创造利益、对话增进信任”的精神，主动、积极参与国际事务，愿为解决冲突和热点问题等全球性问题和挑战作出贡献。



继续发挥对外工作的先锋作用，与国防和安全紧密协同，主动防范战争和冲突风险，维护和平、稳定、合作与发展的环境，同时提升国家在地区和国际上的声誉与地位。



提升信息传播效果，统一全党、全民、全军思想和行动，广泛传播越共十四大精神。大力推进政策宣传，确保党的每一项重大主张、每一项重要决策都能够得到全面、及时、通俗易懂、便于获取的信息传播，使人民清晰掌握目标、内容和实施路线，从而积极参与、监督并有效落实。注重发现并广泛推广先进典型、优秀做法和有效创新举措，弘扬好人好事，形成积极的社会影响力，秉持“以美压丑、以正驱邪”的精神，增强人民信心。坚决反对和驳斥错误、敌对观点以及虚假、有害信息，防止引发社会恐慌和舆论误导。将信息传播工作与巩固和加强全民族大团结紧密结合，激发爱国精神、民族自豪感、发展愿景、自立自强意志和公民责任，发挥整个政治体系的综合力量，动员人民和企业界积极参与，共同克服困难挑战，推动实现既定的经济社会发展目标。今天的每一项决策不仅解决眼前问题，也在塑造国家未来数十年的地位与发展方向。回顾过去五年，尽管面临前所未有的逆境挑战，但凭借为民为国的精神、坚定的路线以及果断有力的领导，我们始终保持冷静与自信，实现了“化危为机、化无为有、化难为易、化不可能为可能”，把挑战转化为发展动力，取得了重要、全面、值得珍视和自豪的成就，在国家发展进程中留下了深刻印记。



展望未来五年，尽管国际形势依然复杂多变、难以预测，但凭借40年革新开放积累的基础与实力，以及全民族的意志、智慧和发展愿景；在党的领导下，特别是在以苏林同志为首的越共中央政治局和书记处的直接、持续领导下，全国上下团结一致、同心协力，我们必将战胜一切困难挑战，全面实现党的第十四次全国代表大会决议。实现两个“百年战略目标”，坚持高质量的两位数增长与可持续发展相结合，推动国家迈向强盛繁荣，与世界强国比肩，正如胡志明主席所期望的那样。（完）



[1] 总体来看，2021-2025年任期内，26项主要经济社会指标中，实现和超额完成22项，基本完成2项，未完成2项，其中社会领域指标全部超额完成；2024-2025年连续两年实现并超额完成全部15项经济社会指标。

[2] 2025年GDP增长达到8.02%；2021-2025年阶段年均增长6.3%，跻身地区和世界较高增长行列（如不计受疫情严重影响的2021年，2022-2025年阶段平均增长7.2%，超出既定目标）；经济规模由3460亿美元扩大至5140亿美元；人均GDP达到5026美元，迈入中等偏上收入国家行列。

[3] 2021—2025年期间，政府提请国会通过179项法律、法令和决议，并依权限颁布936项政府法令。受过培训的劳动力比例由2020年的64.5%提高至2025年的70%。建成高速公路3345公里、互通立交及连接线458公里（比党的十三大提出的目标超出345公里），以及沿海公路1711公里（目标为1700公里）；基本完成从高平至金瓯的东部南北高速主干线连接；多座机场、海港建成并投入运营。-

[4] 2025年5G网络覆盖率达到人口的91.2%；移动互联网速度进入全球前20位，较2020年提升50位；建成并投入运营全长3900公里的陆地光缆线路，连接东盟5个国家。电子商务年均增长25%，市场规模约达360亿美元，是2020年的3倍。

[5] 解决困难障碍，已推动近1200个项目投入运营，总价值达675万亿越盾-。目前正指导开展审查、分类，并向有权机关提出建议，继续处理近3000个各类项目，总投资规模达数百万亿越盾，土地使用规模达数十万公顷。

[6] 我国将国家预算支出的17%用于社会保障，这是迄今为止最高水平。

[7] 越南的人类发展指数（HDI）达到0.766，在193个国家中排名第93位；幸福指数上升了37位，从2020年的第83位提升至2025年的第46位。

[8] 经整合精简后，政府机构由14个部、3个部级机构组成（减少了5个部和部级机构、3个直属政府机构）。全部13个总局及同等机构被撤并；减少519个局级及同等机构（下降77.6%）；减少219%个司级及同等机构（下降54.1%）；减少3303个处级及同等机构（下降91.7%-）；减少203个事业单位（下降38%）。编制人数减少约2.2万人（约下降20%）。

[9] 目前，越南已与195个国家建立外交关系；与42个国家建立全面伙伴关系、战略伙伴关系或全面战略伙伴关系，其中包括联合国安理会全部5个常任理事国，以及20国集团的18个成员。

[10] 经由霍尔木兹海峡交易的全球约20%原油供应及20%液化天然气（LNG）供应面临中断压力，导致油价飙升，运输时间、运费、保险及物流成本剧增，部分供应链遭受冲击，严重波及全球能源市场，给各国、各地区乃至全球的通胀、汇率、利率、财金市场及经济增长带来巨大风险和沉重压力；与此同时，进一步加速了全球地缘政治与地缘经济格局的演变进程，对全球政治、社会、国防、安全及外交产生深远影响。

[11] 四个坚定”，即：坚持并创造性运用和发展马克思列宁主义、胡志明思想；坚持民族独立和社会主义目标；坚持党的革新路线；坚持党的组织和活动原则。

[12] 四项核心原则，即推动实质性增长，不以牺牲质量与可持续性换取单纯的经济增长速度；坚持稳定宏观经济大盘、控制通货膨胀、确保经济运行在合理区间原则；充分利用一切现有资源，优先集中于重点项目，促进公私合作，提高投资效益和增强国家竞争力；经济快速增长必须保障人民利益，提高人民物质和精神生活质量，促进社会公平正义。

[13]其中，1951-1973年期间，日本年均经济增长率达11.5%，投资占比约达GDP的37%；1978-2011年期间，中国年均增长达10%，投资占比超过GDP的40%；1963-1997年期间，韩国年均增长达9.5%，投资占比约达GDP的38%；1965-1997年期间，新加坡年均增长达9%，投资占比超过GDP的40%。

[14]针对中东危机预计仍将复杂演变的形势，我们需继续同步开展各项方案以保障供需平衡，绝不容许能源供应链（包括成品油、电力、煤炭及燃气）出现短缺或断链；确保国内各炼油厂安全运行并优化产能；适度调控成品油价格政策及相关税费；加强检查监督，严禁囤积居奇、投机倒把、利用政策牟取私利及不合理加价。从长远来看，需集中落实能源转型方案，提升战略储备能力，构建智能化、高效化的能源治理体系；筹建大规模国家原油储备库系统；加强国际合作，实现稳定市场供应来源多元化，助力最大限度降低风险。

[15]密切关注中东局势危机演变，及时出台有针对性的支持举措，最大限度降低对就业、民生和群众生活的冲击；在必要情况下，适时启动社会保险、医疗保险、失业保险等专项政策，切实兜牢民生保障底线。

