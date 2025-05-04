越南政府总理范明政出席"昆岛-越南意志的壮歌"文艺晚会

越共中央政治局委员、政府总理范明政在活动中强调，纪念昆岛解放50周年活动有助于激发爱国精神，让每个人更清楚地认识到其对祖国、家乡的责任感，从而下定决心创造新的奇迹。 出席晚会的还有党和国家现任及历任领导同志，以及来自全国各地的700多名前政治犯及其家属。



蜡烛点亮了行杨烈士陵园 图自越通社





范明政表示，50年前的昆岛解放日是一个历史性里程碑，结束了113年来无尽的苦难。他深切缅怀胡志明主席以及曾被关押在昆岛监狱却坚持斗争的革命老前辈、英雄烈士、伤残军人、同志同胞们，他们为民族独立、自由、和平、统一和人民幸福作出了不可磨灭的贡献。



代表党和国家领导人，范明政向越南英雄母亲、人民武装力量英雄、老革命家、中央和地方现任及历任领导致以诚挚问候；并向伟大的胡志明主席、革命老前辈、英雄烈士、伤残军人以及为民族独立、自由、和平、统一和人民幸福而遭受酷刑仍坚持斗争的同志们、同胞们表达无限感恩与深切缅怀。



范明政指出，在一个多世纪里，殖民者和帝国主义者将原本和平美丽的昆岛变成了囚禁越南爱国者和革命者的"人间地狱"。面对殖民者的种种酷刑折磨，革命志士们始终坚贞不屈，用血肉之躯铸就了永不磨灭的忠诚丰碑。 昆岛已成为神圣的历史地标，象征着越南民族的斗争意志、革命英雄主义和炽热爱国精神，更是一所"特殊而伟大的革命学校"，为越南党、国家在抗战救国和当今建设发展事业中培养了许多领袖。



该节目旨在向那些为国牺牲的前辈表达感恩之心。图自越通社





范明政表示，今天的昆岛已成为一片宁静祥和、充满活力的土地，被世界评价为集历史、心灵与海洋生态体验于一体的"旅游天堂"。"昆岛的发展不仅深刻改变了这一历史地标的面貌，更为巴地-头顿省——这个东南部经济龙头省份的成就作出积极贡献，在全国发展中扮演着日益重要的角色。"



范明政建议昆岛需注重建设现代化战略基础设施，加强与内陆的联通，发展智慧城市，大力推进科技应用和数字化转型，同时提升教育、医疗体系和高质量人力资源水平，合理开发生态海岛资源、特殊历史遗迹价值、崇高人文精神和革命战士的不屈意志，建设具有国际水准的"明亮、绿色、清洁、美丽、现代"的可持续发展模式。 范明政明确指出，昆岛的光荣历史不仅需要铭记，更要转化为崇高责任、自豪感和内生动力。



党和国家始终关心并为昆岛等具有特殊历史和精神价值的地方创造全面发展条件，不辜负先烈们的牺牲。



范明政总理表示，昆岛解放50周年纪念活动意义重大，将有力激发爱国热情和决战决胜精神，增强对辉煌历史的自豪感，铭记前辈功绩，明确对祖国和家乡的责任，从而下定决心创造新奇迹；成功实现2030年越南共产党建党100周年和2045年建国100周年的既定发展目标，推动国家在新时期富强文明繁荣发展，实现敬爱的胡志明主席"使越南与世界强国并驾齐驱"的崇高遗愿。



晚会上，范明政一行向原党中央总书记黎鸿峰、革命家阮安宁、人民武装力量英雄武氏六和陈文时等为民族解放事业英勇牺牲的英雄烈士和爱国同胞敬香献花。 （完）