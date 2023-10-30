越南政府总理范明政出席B区块-乌门天然气系列项目签署与启动仪式

10月30日上午，越南政府总理范明政出席越南油气集团与各伙伴之间B区块-乌门天然气系列项目签署与启动仪式。范明政相信，价值近120亿美元的项目将如期得到展开，并达到预期的成果。

B区块-乌门天然气系列项目包括B区块发展项目、B区块-乌门管道工程项目和乌门一、乌门二、乌门三和乌门四座发电厂，投资总额近120亿美元。预计天然气开采产量年均达50.6亿立方米，为乌门电力中心的4座发电厂供电，预计总装机容量高达3800兆瓦。这是国家重点项目，预计为国家带来约300亿美元的收入，为合作伙伴带来约110亿美元的收入。

该项目还有助于巩固国防安全，确认越南海洋岛屿的主权。除此之外，该项目的分项目将创建更多基础设施，创造数千个就业机会，并促进许多地方的经济结构调整。这一系列项目创造了大量资源，助力政府制定路线图，兑现越南在 《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）所做出关于到 2050 年将净排放量降至零的承诺。

2023年6月，越南政府总理决定指定越南石油与天然气集团（Petrovietnam）为这一系列项目的官方投资方。

日本三井物产株式会社（Mitsui）、日本三井石油开発株式会社（MOECO）和泰国国家石油公司（PTTEP）等Petrovietnam在这一项目的伙伴代表承诺认真遵守相关规定，提供最佳服务，保障安全标准，并相信在越南党和国家的指导下，该项目将有效如期完成。

范明政在仪式上发表讲话时强调，“和谐利益、共担风险”的精神，越南政府总理指导解决了职权范围内的所有困难和挑战，并取得预期。

范明政强调，在越南国家能源总体发展战略和规划中，党和国家十分注重可持续发展石油产业，尤其是天然气工业。B区块-乌门天然气系列项目是大规模项目的组合，对西南部地区乃至全国2025年后确保能源供求平衡具有重要的战略意义。

越南政府一直在确保各方合法利益和谐的基础上支持并鼓励越南油气集团、投资商和从事服务领域的企业的活动，并为他们提供便利条件。

范明政强调，越南党和国家希望越南油气集团和投资商与各地方互相支持与合作，加强区域互联互通，推动西南部地区经济发展。

范明政希望各部委、行业和主管部门为这一系列项目、油气集团、电力集团和投资商提供便利，帮助他们解决存在问题。

范明政强调，越南一直本着“国家、人民和企业之间利益和谐”的精神为投资商提供便利，保障他们合法权益。

范明政相信，这一系列项目将如期得到展开并取得预期成果，致力于推动越南石油产业的发展，促进九龙江三角洲迅速且可持续发展，为国家工业化、现代化事业，巩固越南与日本和越南与泰国合作关系作出贡献。

在范明政的见证下，Petrovietnam与各伙伴已签署各项重要文件。（完）